蔡正元轟頭殼壞了 蔡壁如：我比誰都希望柯文哲回民眾黨
民眾黨2月15日補選黨主席，候選人、前立委蔡壁如在臉書發表政見，拋出「大和解2.0」，呼籲藍綠合作取代惡鬥。國民黨前立委蔡正元說，柯文哲被民進黨抓去蹲苦牢，蔡壁如卻喊藍綠白和解，「頭殼壞去？」「你在求賴清德是不是？沒腦筋怎麼當黨主席？」
蔡壁如今天在群組對此解釋，「我當然不是頭殼壞去」，蔡壁如說，從未忘記柯主席此時此刻面對司法不公不義的處境，「我比誰都希望柯主席回到民眾黨」回到台灣政壇。
蔡壁如說，提出「大和解2.0」並不是向任何人求和，更非向誰低頭，而是希望台灣政治能擺脫惡鬥，讓各政黨能夠理性溝通，這才是人民最期待的事。她相信，溝通與對話不代表放棄立場，而是為了讓台灣往前走。
她說，可以理解蔡正元委員的擔憂，但「大和解2.0」的核心並不是向任何人妥協、低頭，而是希望在不同政黨之間建立對話機制，減少政治惡鬥，這才符合台灣長遠的利益。台灣的民主需要監督與戰鬥，但戰鬥的方式不應該只是無限的對立，而是要透過智慧尋找解決問題的方法。民眾黨的價值從來不是為對抗而對抗，而是為人民的福祉奮戰。
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