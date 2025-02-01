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公務機關禁DeepSeek 他批數發部可笑：製造無意義恐慌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
數發部昨警告，公務機關等應限制使用DeepSeek AI產品，以防洩密。示意圖。歐新社
數發部昨警告，公務機關等應限制使用DeepSeek AI產品，以防洩密。示意圖。歐新社

國家資通安全考量，數位發展部昨警示公務機關「應限制使用DeepSeek AI產品」。時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，非常刻意對DeepSeek製造無意義的恐慌，反而挺好笑的。

公務機關不得使用DeepSeek，數發部說，依行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資訊，亦不得向生成式 AI 詢問可能涉及機密業務或個人資料之問題。DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品。

對此，蘇一峰表示，會造成什麼資安疑慮？DeepSeek會偷你的帳號密碼嗎？會給網路使用者植入木馬嗎？用DeepSeek後，詐騙集團會打電話給你嗎？

其他網友表示，「又開始認知作戰了」、「就是逢中必反」、「一個開源的程式，資安疑慮在哪裡，不是政府機關的專家們能指出來嗎」、「這麼恐怖，應該要全台禁啊」、「我們的個資早就被賣了N遍了」、「我覺得公務機關都不得使用中文，會很容易被思想控制、洗腦」。也有網友表示，「公務機關不准用，我覺得合理啦」、「公務員的確不該用吧，但政府可以修改推出適合公務員好使用的免費AI」。

DeepSeek 資安

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