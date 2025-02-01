賴總統中南部發福袋 籲別被統戰和詐騙

頼清德總統昨天陸續到台中、彰化、雲林及嘉義等多處廟宇參拜並發放福袋，在各廟宇前一再警示，最近二年被起訴、判刑的間諜案愈來愈多，喊話民眾不要被統戰。賴總統也說，詐騙已成國安問題。

賴總統新春連日到各地廟宇參拜並發放一元紅包福袋，他昨天到台中豐原慈濟宮、彰化縣鹿港天后宮、雲林西螺福興宮時，都提及中國對台灣威脅、統戰愈來愈嚴重。

賴清德總統表示，中國對台灣的併吞企圖都沒改變，也透過各種手段在台灣社會進行統戰；他一再說：「不知大家有沒有注意到台灣最近一、二年被檢察官起訴、法官判刑的間諜案愈來愈多，這代表著中國對台灣的統戰愈來愈嚴重」。

賴總統說，中國對台灣地方里長和地方公職人員，或廟宇利用宗教交流名義進行，他提醒大家不要被中國統戰，「否則對我們的危害很大」，平時大家競爭是一回事，但國家主權和民主生活方式，絕對不可以放棄和犧牲。

民眾黨代理主席黃國昌昨天在新竹表示，世界的局勢變化很快，美國新任總統川普上任後快速實現選舉期間對選民所做的承諾，特別是關於AI、半導體產業，新的美國政府有全盤的布局與深刻思考，要保護美國的利益。

黃國昌說，反觀台灣，賴清德總統上台以來，執政的成績單「一片空白」，看不到有任何積極進取的心態與作為，反而在國內製造動盪、對立與衝突。過年期間民進黨發起大罷免，只是不斷撕裂台灣社會，民進黨政府是正事不幹、專搞鬥爭。