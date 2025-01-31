響應教宗世界和平日文告 賴清德：和平無價 戰爭沒贏家

賴清德總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2025年世界和平日文告」。賴清德指出，如同教宗疾呼「戰爭對所有人都是挫敗」，他堅信「和平無價、戰爭沒有贏家」，台灣除將持續致力維護區域的和平穩定，擔任世界和平的舵手，也盼國際組織不應再以任何政治因素排除台灣。

賴清德函文指出，2025年世界和平日文告的主題為「寬免我們的罪債：將祢的平安賜予我們」，意在開啟文化變革，讓人際與國際關係不再受以強凌弱的「剝削邏輯」支配，尋求真正長久和平，他由衷感佩及認同。

賴清德表示，他秉持由行醫轉為從政的初衷，「醫生一次只能幫助一個人，擔任公職可以同時幫助更多人，解決民眾生活的困難」，於去年5月就職演說中，矢志只要在任期的每一天，都將遵循聖經「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，視民如親，不愧於每一分信賴與託付，以無比堅定的心情，接受人民託付，肩負起帶領國家的重責大任，打造民主和平繁榮新台灣。

賴清德說，新的一年，變動的國際局勢對全球民主國家而言，依舊充滿嚴峻挑戰。當前俄烏戰爭仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。

賴清德提到，如同教宗疾呼「戰爭對所有人都是挫敗」，他也堅信「和平無價、戰爭沒有贏家」，維護台灣海峽穩定和平，不僅已是國際社會的高度共識，守護自由平等、民主人權的生活方式，更是台灣人民無可退讓的堅持，台灣將持續致力維護區域的和平穩定，擔任世界和平的舵手。

賴清德指出，台灣藉由積極推動價值外交，並透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展，多年來累積了豐富獨特的援外經驗，在「授人以魚，不如授人以漁」理念下，透過強化基礎建設、技術轉移、人才培育等方式，希望真正幫助弱勢國家脫貧脫困。

賴清德表示，教宗的文告提到各國不應僅限於孤立的慈善行為，也需建立新的全球性金融架構，共同應對糧食危機、氣候變遷等挑戰，他對此至感欽佩，也殷盼國際組織不應再以任何政治因素排除台灣，台灣樂願承擔國際責任，希望透過更多的國際平台，貢獻並分享自身寶貴經驗。

賴最後表示，他謹代表中華民國政府及人民，再次表達願意以具體行動與教廷共同為促進世界和平而努力，同時發揮台灣價值精神，與教廷攜手齊心向前落實正義、民主、自由與和平的普世價值。