林佳龍合體惠恕仁以火山泥敷臉 邀民眾赴帛琉旅遊

外交部長林佳龍今天分享他出訪友邦帛琉經驗時說，帛琉除了有繽紛的熱帶魚與珊瑚，造訪「牛奶湖」時，更與帛琉總統惠恕仁一起用火山泥敷臉，相當特別；他也鼓勵民眾前往帛琉旅遊，不只拚觀光、也拚台灣與帛琉友好情誼。

林佳龍今天在社群平台發文分享，他先前以總統特使身分出訪帛琉，並應帛琉總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）邀請，體驗帛琉風光和美食。

林佳龍表示，訪問帛琉期間乘船出海，造訪當地著名的牛奶湖，親身體驗火山泥敷臉，據說火山泥具有養顏美容效果，當時惠恕仁更親自潛入水底，挖一桶火山泥為他敷臉，「看看照片，是否覺得我的皮膚更加白皙了呢」。

林佳龍說，帛琉擁有碧海藍天與壯麗的自然景觀，不論是潛水、浮潛，駕駛遊艇出海乘風破浪，或漫步純白沙灘，每一刻都讓人心生感動。在前往洛克群島時，他看見星羅棋布的小島，浮潛時也看到五彩繽紛的熱帶魚悠遊、形態各異珊瑚綻放，讓他讚嘆素有「上帝的水族箱」美譽的帛琉名不虛傳。

林佳龍指出，在總統賴清德支持下，外交部將協助帛琉推動永續觀光，他也將運用自身過去擔任交通部長經驗，從旅客需求出發，邀請台灣旗艦觀光業者整合帛琉的「食、宿、遊、購、行」資源，發展涵蓋船、港、航、遊的藍色海洋旅遊體驗，並進一步推動日本、韓國旅客造訪帛琉，強化帛琉的藍色經濟韌性。

林佳龍說，目前華航每週提供4班直飛帛琉的航班，航程不到4小時，鼓勵民眾前往帛琉旅遊，「每一位造訪帛琉的台灣人，不只是遊客，更是台灣的旅遊大使」，期盼發揮「人人都是外交官」的精神，透過旅行讓世界認識台灣熱情，也看見台灣最美風景。