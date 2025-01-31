民眾黨展望新年 盼執政黨以台灣與百姓為念

今天是大年初三，台灣民眾黨代理主席黃國昌南下向民眾及黨公職人員拜年。民眾黨表示，展望未來新的一年，執政黨能以台灣為念、以百姓為念，政府也應提高台灣競爭力等，民眾黨會繼續努力栽培優秀的人才參與公共事務。

民眾黨今天在臉書撰文提及，民眾黨趁過年期間一路向南，到各地把新年的好運和祝福帶給大家。黃國昌第一站前往新竹跟市民拜年，除了拜年外，黃國昌透過一路南下拜年的機會，和民眾黨公職聊聊，感謝他們過去一年在地方的努力和付出外，也榮幸能和前新竹縣長范振宗請益。

民眾黨發文提到，展望未來新的一年，執政黨能以台灣為念、以百姓為念，而非不斷製造社會對立跟衝突。提高台灣的競爭力以及改善人民生活品質，讓年輕下一代看得到未來，這才是政府應該做的事。

民眾黨指出，會繼續努力栽培優秀的人才參與公共事務，讓更多更好的人可以發揮所長去改變社會，願新的一年台灣更好。