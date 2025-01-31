賴清德重申對岸威脅 指這類案件爆增代表統戰變嚴重
賴清德總統新春參拜之行，到彰化縣鹿港天后宮，重提中國對台灣威脅，他說，統戰愈來愈嚴重，除了靠他負起責任守護國家安全，也需要大家幫忙來安定社會。
賴清德總統說，中國對台灣的併吞都沒改變企圖都沒改變，「無論他們的嘴說得多麼好聽」，對台灣武力威脅都沒減少，利益的誘拐也沒減少，也透過各種手段在台灣社會進行統戰；「不知大家有沒有注意到台灣最近一、二年被檢察官起訴、法官判刑的間諜案愈來愈多，這代表著中國對台灣的統戰愈來愈嚴重」。
賴總統說，他擔任總統，有責任守護國家安全，延續國家的生存發展，發展經濟照顧弱勢讓大家安定過日子，但是他也需要大家幫忙，共同守護國家，共同防堵詐騙，安定社會讓大家日子都好過，他也盼大家都能分享媽祖婆的福氣，家庭美滿事業成功。
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