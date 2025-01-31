限制30分鐘...柯美蘭淚談柯文哲探視過程 「捨不得放下爸爸的手」

前民眾黨主席柯文哲遭羈押，而他父親病重住院中，柯文哲的妹妹柯美蘭今天談到當天的狀況，說明當時爸爸病重昏迷，柯文哲和她各握著爸爸的手臂，由於探視時間僅30分鐘，旁邊的警衛不斷喊著「剩5分鐘、剩1分鐘，時間到了必須走了」，柯文哲離開時，非常捨不得放下爸爸的手。

對於當天的狀況，柯文哲的媽媽昨天到新竹城隍廟上香祈福，談到家人時，柯媽媽昨天感慨的說，先生還在住院中、無法言語，而柯文哲之前探視父親時，就一直在哭。

民眾黨代理主席黃國昌今天到新竹，拜訪黨公職及地方黨部成員，新竹第一站來到新竹縣議員林碩彥服務處，並一同發放財金，前新竹縣長范振宗、柯文哲胞妹柯美蘭也陪同。

媒體聯訪時向柯美蘭詢問柯文哲日前探視柯爸的狀況，柯美蘭回應，當天晚間媽媽向哥哥講父親的情況，因為有30分鐘的限制，現場站著7、8名警衛，喊著「只剩下最後5分鐘」、「只剩下最後1分鐘」、「時間到了必須走了」，當下她與哥哥各自握著爸爸的一隻手臂，而哥哥非常捨不得放下爸爸的手。

柯美蘭哽咽說，哥哥當下一定是認為爸爸可能無法活了，因為當時爸爸叫都叫不醒，血氧值在變動中。還好半夜時，父親突然自己醒了，這段時間父親越來越平穩，戴著氧氣罩，但仍可感覺到父親的消化力持續下降中，畢竟爸爸躺了一個多月，四肢已萎縮，僅靠鼻胃管灌食，營養愈來愈差，體重也降了十多公斤，「爸爸很辛苦撐著，她也捨不得爸爸如此的辛苦，這是目前面對的難題」。

她說，過年期間，她每天都會到醫院陪伴爸爸，這段時間對她來說，非常的珍惜，也非常的感謝。媒體也追問柯媽媽目前的狀況，柯美蘭沈默了一下，回應「母親應該是外表堅強。」