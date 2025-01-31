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百萬新住民是關鍵選票 民進黨布局著力深

中央社／ 台北31日電

台灣的婚姻移民已突破60萬人，加上其子女，總人數超過百萬人，新住民已成為大選不可忽略關鍵票源；民進黨著力經營新住民，這半年來已在全國各地設立十多個「新住民諮詢站」，並舉辦專屬新住民子女的國會幕僚培力計畫，廣邀新二代進入國會。

國內新住民人口逐年增長，相較總統、立委等中央選舉，地方選舉和新住民更為貼近，新住民是地方選舉不可忽略的關鍵選票之一。

民進黨執政，除了推動落實與新住民權益相關政策，也希望與新住民深入交流。民進黨副秘書長何博文受訪表示，民進黨2023年成立新住民專責部門，是最重視新住民權益的政黨。

民進黨著力經營新住民，2024年8月開始從南到北、包含東部和離島，在全國各地已設立14個「新住民諮詢站」。

何博文說，雖然政府有相關單位設置專線電話，但可能緩不濟急、又或者新住民不知如何尋求協助，新住民諮詢站協助新住民解決法律、就業、就學、語言等生活疑難雜症。

何博文表示，諮詢站不是講政治理念，而是告訴新住民生活化的資訊，例如，哪些職業訓練可以報名、長照、托育、孩童獎學金與創業補助怎麼申請；諮詢站會有專人負責，碰到案件要列管並就近提供服務。

何博文認為，民進黨努力經營新住民的口碑逐漸顯現，透過新住民群體間口耳相傳，當有人遇到問題時，已經知道「去找民進黨、找民進黨哪個民代」。

他指出，諮詢站成立時，很多新住民自發性到場，從頭到尾全程參與、氣氛熱烈，很多人還現場成立聯絡群組，「平常可以去哪裡找到新住民？只有他們可以自己找到自己」。

除了諮詢站，去年8月開始，民進黨也展開新二代國會計畫，廣邀18歲至30歲，具新二代身分，關注公共議題且有意願投身政治工作的青年，民進黨提供工讀經費，安排新二代到實務線上面對各種狀況。

民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，台灣有將近10%年輕人具有新二代身分，希望看到更多新住民子女踴躍投入公共事務，因此規劃專屬於新住民子女的國會幕僚培力計畫。

何博文說，新二代是扎扎實實的台灣人，希望新二代能藉由此計畫投身參與公共事務，共同促進新住民權益，讓台灣民主繼續壯大，而新二代活動在2025年會持續辦理。

何博文表示，與新住民接觸時，可以感受到他們熱愛台灣，想要為這塊土地做更多事的熱情，身兼黨主席的總統賴清德跟新住民諮詢委員座談時，就有新住民向賴清德提到，為土地做事最直接的方式是選村里長，但不知道怎麼樣才能選上。

何博文說，賴清德當場鼓勵對方，多跑行程、展現服務熱誠；雙方交談過程時發現對方住在台南市，賴清德信手拈來就點出幾個在地的店家，建議有意投入基層選舉的新住民可以去找這些人幫忙。

何博文表示，民進黨重視新住民、認真經營，要讓新住民朋友知道「民進黨當你的靠山」。

何博文 新住民 民進黨

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