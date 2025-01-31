蔡壁如提新春願望「大和解2.0」 籲藍綠以合作取代惡鬥

民眾黨前立委蔡壁如登記參選民眾黨主席，她今天在臉書提出自己新春盼望，大和解2.0，向前有路、光明在望。

蔡壁如說，今天是大年初三，家家戶戶走春拜年、宮廟祈福、親友團聚，台灣的每個角落都洋溢著溫暖與希望，在充滿祥和的日子裡，她想與大家分享一個重要的信念「大和解2.0」，不只是她的政治理念，更是她對台灣未來的深切盼望。

她說，政治應該帶來希望，而不是製造仇恨，過去幾年，台灣的政治環境充滿對立與惡鬥，藍綠之間的衝突不僅讓社會撕裂，也讓人民對政治感到疲憊與厭倦。每當選舉結束，社會應該回歸正常運作，但我們卻常常看到選後的紛擾延續，讓民心不安，甚至影響國家往前邁進的腳步。

她表示，新春期間，自己在基層走訪時，聽到許多長輩感嘆，「為什麼我們不能像過年時一樣，坐下來好好說話？」這句話讓她更加堅定推動「大和解2.0」的決心。

蔡壁如說，2016年施明德曾說「我是帶著希望而來。」這句話一直提醒著她，政治的本質應該是解決問題，而不是挑起紛爭。台灣需要的不只是選舉的勝負，而是能讓人民真正過上好日子的政治文化。

蔡壁如說，「大和解2.0」不是妥協，而是擁抱理性，共同找出讓台灣變得更好的道路。政治人物都聽過「以民為本、以和為貴」這句名言，她懇請藍綠的朋友，能夠放下對立，以對話取代爭吵、以合作取代惡鬥，讓政治回歸到服務人民的本質。

蔡壁如表示，人民要的不是對立，而是安定與繁榮，這些年來，她無論是在台北市政府、立法院、台中市政府參與公共事務，或是在地方基層服務，自己深刻感受到民眾的辛酸、失望與無奈。他們關心的，從來不是政黨之間的鬥爭，而是生活的穩定、經濟的發展，及下一代的未來。

當前，台灣面臨諸多內外挑戰，全球經濟變局、通膨壓力、產業轉型、永續發展、淨零排放等課題，都需要我們攜手努力，凝聚共識，找出務實可行的解方；我們應該思考如何讓台灣在國際競爭中更具優勢，而不是陷入內耗與對抗的惡性循環。

蔡壁如表示，正如星雲大師在新年祝福中所說，「向前有路，光明在望」，大和解的路或許不易，但她願意帶著希望，不忘初心，與大家攜手同行，共同開創台灣新局，為這片土地打開希望的大門。