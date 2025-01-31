牛煦庭熱愛足球 腳上功夫有一套

國民黨立委牛煦庭不僅擁有倫敦政經學院國際政治經濟學碩士學歷，除問政、做選民服務外，他還喜歡踢5人制足球。就算擔任民代，行程滿檔，也澆不息對足球的熱愛，只要情況允許，每週都會參與球隊練球與比賽。

牛煦庭是本屆立法院第二年輕的立委，也是國民黨立法院黨團最年輕的成員，在擔任立委的一年中，出席率維持100%全勤。

外界較不知道的是，牛煦庭除了學業、問政與選民服務外，他還踢的一腳好球。身為桃園市區域立委，牛煦庭時常台北、桃園兩邊跑，但儘管行程滿檔，如果情況允許，他還是會在每週日晚上回到桃園，親自參與自己的球隊「桃園流浪者」的練習或比賽。

牛煦庭表示，2002年日韓舉辦世界杯足球賽，讓當時還是小六的他對足球產生熱愛，隨後也開始瀏覽足球雜誌、玩足球類的電動，以及觀看歐洲的足球賽事。國中時期，開始自己踢足球，但因為沒有場地跟設備，一開始就是跟很多外國小孩一樣，插起兩根樹枝當球門、練習踢球。

牛煦庭說，真正開始踢足球、踢比賽是進入高中並加入足球社後，為了踢足球，他甚至拒絕加入校內的語文資優班，而他的父親當時說，「如果你想好了，就去做吧」。但受限場地及人數，所以他一開始就是踢5人制足球，而非11人制足球。

牛煦庭指出，等到高二擔任足球社社長時，就開始率隊參加校際比賽，週末也會自己借場地，聯合台北、新竹等鄰近縣市的學校舉行北區聯賽。高中畢業後，就與一群志同道合的朋友組成「桃園流浪者」隊，繼續練球跟比賽。

牛煦庭笑說，之所以會取名「桃園流浪者」，因為在球隊草創之初，找不到固定的場地練球、比賽，只好在許多場地間「流浪」。不過，前幾年因為高中母校整修體育館改為綜合體育館後，他就跟母校洽談場地租用，讓球隊終於有固定場地可以使用，終結在場地間流浪的日子。

對於在球隊中扮演的角色及位置，他表示，5人制足球不像11人制分工明確，有分前、中、後場及左、右兩翼，5人制就像打籃球一樣，4人踢球加1位守門員，每位球員都是攻守一起，重視隊友配合跟個人技術，所以他沒有固定位置，就是看比賽當下的戰術跟站位，隨時切換。

牛煦庭笑說，印象最深刻的比賽，不是他踢進最多球的比賽，而是率領學校社團力戰高中甲組校隊的賽事。高二那年，他率隊參加高中組體育署杯賽事，其他報名的隊伍都是高中甲組校隊，就只有他們是升學學校的社團球隊。

他說，在小組賽時就被分派與高雄中山工商、台南新豐高中、台中惠文高中等足球名校同組，號稱死亡之組。第一場對中山工商被25比0，第二場對新豐高中被17比0。好玩的是，其他3隊的戰績也是互咬，結果決定晉級關鍵變成是對他們進球數前二多的球隊可以晉級，可想而知，第三場比賽的惠文高中的壓力有多大。

牛煦庭表示，在經歷前兩場與甲組球隊比賽的經驗後，隊員們也開始知道怎麼防守，第3場比賽的惠文高中一直無法拉大比分，最後連守門員都壓上前攻擊，結果反被他們踢進幾球。

牛煦庭回憶說，當進球時，旁邊觀戰的中山工商、新豐高中都在幫他們歡呼，最後比分是8比3，雖然還是輸球，但整個過程真的是如同少年漫畫般，讓人熱血沸騰。

牛煦庭指出，就如同他們的參賽經驗可看出，5人制足球的學習曲線很短，即便個人實力懸殊，但只要有基本的防守概念，就能讓對手很難進攻。

他認為，台灣很適合發展5人制足球，不僅球員少、場地成本低，球隊營運成本也低，花不了多少錢，且5人制比賽的前奏很快，踢起來也比較精彩，未來有機會，他希望能擴大推廣5人制足球這項運動。