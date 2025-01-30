聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統高屏發福袋 宣導防詐

聯合報／ 記者唐筱恬王燕華萬于甄尤聰光胡蓬生／連線報導
賴清德總統（左二）昨南下高屏發紅包。記者石秀華／攝影
賴清德總統（左二）昨南下高屏發紅包。記者石秀華／攝影

昨日賴清德總統南下前往屏東、高雄等地發放新春福袋，還不忘提醒長輩，務必要當心通訊軟體詐騙訊息，不認識的人報好康都要注意；而副總統蕭美琴上任後首度「回娘家」花蓮走春，吸引大批支持者到場。

賴清德昨一早原訂九時到屏東縣拜年，不過一早先現身台南。許多台南民眾到東區關帝殿走春時，意外發現賴總統來發福袋，不少民眾直呼「是新年走春小驚喜」，相當開心領到總統福袋。

賴清德昨結束台南行程後，直奔屏東東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年，發放福袋祝福鄉親新年發大財。賴總統特別提醒鄉親提防詐騙，尤其是通訊軟體群組的假投資等訊息，他說，「受騙的人減少，社會就會愈穩定」。

賴總統昨日還再到高雄、新竹拜廟，發放紅包給民眾，賴清德又再度化身「防詐大使」，在致詞時提到防詐、阻詐的重要性。賴清德說，受騙金額最大的投資詐騙都躲在Ｌｉｎｅ群組，叮嚀在場民眾，「不認識的人報好康賺錢要特別注意」。

而曾擔任花蓮兩屆立委的蕭美琴上任副總統後，昨日除到嘉義、台東拜廟之外，今年還首度「回娘家」到花蓮天鼎宮發紅包。有人手腕剛開刀，有人還坐著輪椅，都趕來看蕭美琴一面；天鼎宮還配合發放一千一百份美元一元紅包，讓民眾沾沾喜氣。

另外，行政院長卓榮泰昨則前往桃園市參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾賀年。卓榮泰提到現在總預算在立法院溝通遭遇困難，形容「如同車子的輪胎漏氣一樣」，不過也呼籲國人放心，行政團隊在年後會全力促進朝野和諧，使國人能夠安心過每一天。

屏東縣 福袋 賴清德

延伸閱讀

影／總統賴清德到竹市財神廟「化身」防詐大使提醒鄉親

副總統回娘家 蕭美琴到花蓮發紅包民眾大喊「我愛妳」

蕭美琴初二嘉義縣拜廟發紅包 不開放合影挨批不親民

蕭美琴台東天后宮參拜發福袋 民眾大排長龍

相關新聞

影／南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

眾多民眾稱讚「神準」的南鯤鯓代天府國運籤，今天上午只抽第二籤就抽出「庚戌」下下籤。信徒嘖嘖稱奇的是前總統蔡英文第一任當選...

賴總統高屏發福袋 宣導防詐

昨日賴清德總統南下前往屏東、高雄等地發放新春福袋，還不忘提醒長輩，務必要當心通訊軟體詐騙訊息，不認識的人報好康都要注意；...

西螺女婿韓國瑜 回娘家人氣旺

昨天是農曆大年初二回娘家日，立法院長韓國瑜回妻子李佳芬「娘家」到雲林縣參拜廟宇並發放福袋，韓國瑜稱自己是「西螺女婿」對西...

影／總統賴清德到竹市財神廟「化身」防詐大使提醒鄉親

總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親，吸引大批民眾排長龍等待，賴清德致詞時特別強調防...

賴清德初二屏東高雄發福袋 提醒長輩當心通訊軟體詐騙

今天是農曆大年初二，賴清德總統前往屏東「東港東隆宮」、「慈鳳宮」及高雄「新大港保安宮」祈福參拜，發送新春福袋向民眾拜年。...

卓榮泰初二桃園參拜 喊話年後促進朝野和諧

今天是農曆大年初二，行政院長卓榮泰一大早前往桃園市參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾賀年。卓榮泰提到現在總預算在立法院溝通遭遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。