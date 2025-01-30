賴總統高屏發福袋 宣導防詐

昨日賴清德總統南下前往屏東、高雄等地發放新春福袋，還不忘提醒長輩，務必要當心通訊軟體詐騙訊息，不認識的人報好康都要注意；而副總統蕭美琴上任後首度「回娘家」花蓮走春，吸引大批支持者到場。

賴清德昨一早原訂九時到屏東縣拜年，不過一早先現身台南。許多台南民眾到東區關帝殿走春時，意外發現賴總統來發福袋，不少民眾直呼「是新年走春小驚喜」，相當開心領到總統福袋。

賴清德昨結束台南行程後，直奔屏東東港鎮東隆宮、屏東市慈鳳宮拜年，發放福袋祝福鄉親新年發大財。賴總統特別提醒鄉親提防詐騙，尤其是通訊軟體群組的假投資等訊息，他說，「受騙的人減少，社會就會愈穩定」。

賴總統昨日還再到高雄、新竹拜廟，發放紅包給民眾，賴清德又再度化身「防詐大使」，在致詞時提到防詐、阻詐的重要性。賴清德說，受騙金額最大的投資詐騙都躲在Ｌｉｎｅ群組，叮嚀在場民眾，「不認識的人報好康賺錢要特別注意」。

而曾擔任花蓮兩屆立委的蕭美琴上任副總統後，昨日除到嘉義、台東拜廟之外，今年還首度「回娘家」到花蓮天鼎宮發紅包。有人手腕剛開刀，有人還坐著輪椅，都趕來看蕭美琴一面；天鼎宮還配合發放一千一百份美元一元紅包，讓民眾沾沾喜氣。

另外，行政院長卓榮泰昨則前往桃園市參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾賀年。卓榮泰提到現在總預算在立法院溝通遭遇困難，形容「如同車子的輪胎漏氣一樣」，不過也呼籲國人放心，行政團隊在年後會全力促進朝野和諧，使國人能夠安心過每一天。