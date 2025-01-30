西螺女婿韓國瑜 回娘家人氣旺

昨天是農曆大年初二回娘家日，立法院長韓國瑜回妻子李佳芬「娘家」到雲林縣參拜廟宇並發放福袋，韓國瑜稱自己是「西螺女婿」對西螺特別有感情；台北市長蔣萬安也在臉書秀出與妻子石舫亘一起回宜蘭娘家騎摩托車的照片，表示「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」

大年初二在習俗上為女兒、女婿回娘家的日子，不少政治人物也回娘家。韓國瑜昨上午到雲林展開春節祈福行程，首站到西螺新天宮，在雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、國民黨立委許宇甄等人陪同下，發放開運福袋，現場民眾擠爆，展現高人氣。

韓國瑜表示，他是西螺女婿，對西螺特別有感情。他以武術來形容雲林發展，指雲林就像「武當派」，未來高科技產業進入台灣，雲林擁有最好的條件。他會配合立委幫助雲林能夠脫胎換骨，一起讓雲林發光發熱。

韓國瑜上午回完娘家後，下午又馬不停蹄到台中，與立法院副院長江啟臣到台中市豐原慈濟宮參香，祈求國泰民安。韓國瑜透露心聲說，過去一年立法院攻防激烈讓他蒼老憔悴，而且「去年剛選完，今年大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了」，希望媽祖保佑台灣和諧美好。

政治人物忙著回娘家，愛家形象廣為人知的「宜蘭女婿」蔣萬安也不例外，昨在臉書上曬出與石舫亘的合照，兩人騎機車、頭戴安全帽，於羅東運動公園打卡，畫面相當溫馨。蔣萬安還寫下「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」不少網友紛紛留言喊「被閃瞎」。

蔣萬安、石舫亘兩人放閃合照，也引來不少網友羨慕說「真有夫妻臉」、「好帥騎摩托車回娘家」、「幸福」、「可以跟市長請款，更換被閃瞎的墨鏡嗎？」、「疼愛老婆的最帥！感謝市長做好榜樣」。