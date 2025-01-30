賴清德赴新豐池和宮參香 祈願台海穩定大家守護台灣
總統賴清德下午在新竹縣長楊文科、新豐鄉長徐煒傑、竹北市長鄭朝方和各級民代陪同下，前往新豐池和宮參拜祈福，祈求國泰民安、台灣無災無難，大家一起努力守護台灣安全、台海穩定。
新竹縣政府指出，新豐池和宮建於1777年（乾隆42年），主祀池府王爺，也是新豐地區的信仰中心，今天大年初二，吸引大批信眾參拜、排隊領福袋紅包的人潮川流不息，現場喜氣洋洋。
賴清德題字贈送池和宮的「神威顯赫」匾額，今天也揭匾由池和宮管理委員會主委陳昱成代表接受，隨後也在廟前發放福袋，祝福小朋友平安長大學業順利、鄉親工作平安、事業鴻圖大展。
楊文科祈求池府王爺保佑縣運昌隆、各項縣政順利推動，並歡迎全國鄉親在春節期間到新竹走春。他陪同賴總統發送新春紅包，並拱手向鄉親致意，祝福大家蛇年行大運。包括立委范雲、縣議員吳傳地、何建樺、蔡蕥鍹 、歐陽霆、楊昌德等人也都到場共同參香祈福。
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