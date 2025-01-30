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影／總統賴清德到竹市財神廟「化身」防詐大使提醒鄉親

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影

總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親，吸引大批民眾排長龍等待，賴清德致詞時特別強調防詐、阻詐的重要性，他說，這已是全球都面臨的嚴肅問題，台灣一天發生約500件詐騙案，每天損失就有4至5億元，呼籲鄉親一定要注意，提高警覺，不要上當受騙。

除了關切詐騙問題，媒體詢問他嘉義發生地震，賴清德表示會趕過去了解。

賴清德下午2點半由新竹市代理市長邱臣遠、立委柯建銘等人陪同抵達香山財神廟，上香及揭匾儀式後，賴清德致詞祝福說，他祈求五路財神大展神威，護佑台灣國泰民安、大家心想事成、平安賺大錢。

賴清德不忘提醒大家說，詐騙已是全球面臨的嚴肅問題，台灣民眾一天被詐騙金額高達4、5億元，其中七成以上都是「投資詐騙」類型，且最常透過通訊軟體群組行騙，鄉親到財神廟求平安、添福壽和賺大錢，但在賺大錢之前務必提高警覺，在網路群組談投資發財，但連人都沒見過，只是群組裡有人大談投資大賺，這種情況被詐騙的機率很高，鄉親務必要小心。

賴清德到香山財神廟、發放福袋錢母，吸引民眾大排長龍來領取，場面熱絡。新竹縣竹東鎮來的徐姓男子和女友排隊1小時領到總統和廟方送的錢母福袋，都很開心。

結束香山財神廟的行程後，賴清德隨即轉往新竹縣「新豐池和宮」參香並發放錢母福袋。

總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親，領到的人開心展示。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親，領到的人開心展示。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影
總統賴清德大年初二下午到新竹市香山財神廟上香、揭匾，並發放錢母福袋給鄉親。記者胡蓬生／攝影

詐騙 財神 賴清德

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