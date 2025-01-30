副總統回娘家 蕭美琴到花蓮發紅包民眾大喊「我愛妳」

副總統蕭美琴上任後首度「回娘家」走春，今天初二下午到花蓮天鼎宮發紅包，吸引大批支持者到場，有人手腕剛開刀，有人還坐著輪椅，都趕來看看老朋友一面，氣氛熱鬧又溫馨；天鼎宮配合發放1100份美元1元紅包，讓大家沾沾喜氣。

蕭美琴曾在花蓮擔任兩屆立委，深耕10年，誠懇、勤奮又親民的作風在地方累積高人氣，去年就任副總統後，今年是首度「回娘家」發紅包，副總統座車下午3時抵達天鼎宮，身著紅色外套的蕭美琴一下車，民眾熱情呼喊「蕭美琴，我愛妳」，她也笑臉相迎，在廟方主委林高榮、民進黨縣黨部主委嚴献宗、黨籍縣議員張美慧、胡仁順等人陪同下入廟參拜祈福，隨後發放紅包。

天鼎宮中午過後陸續湧入人潮，有人排隊等候1個小時，就為了親手從美琴手中接下紅包。吉安後援會的劉姓婦人前陣子右手腕開刀，今天下午仍坐計程車到天鼎宮排隊領副總統紅包，她說「就算手開刀也要來看看美琴」；陳小姐帶女兒一起來，她說支持蕭美琴是因為很親民、能夠傾聽民意。

天鼎宮管委會副主委宋金龍說，廟方人員和蕭熟識多年，蕭擔任立委時就很照顧天鼎宮，每次宮慶祭典一定會到，今天副總統「回娘家」，廟方很榮幸也開心，特別準備1100份1美元紅包分個喜氣。