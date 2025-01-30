賴清德初二屏東高雄發福袋 提醒長輩當心通訊軟體詐騙

今天是農曆大年初二，賴清德總統前往屏東「東港東隆宮」、「慈鳳宮」及高雄「新大港保安宮」祈福參拜，發送新春福袋向民眾拜年。賴總統提醒民眾，大家到廟裡拜拜祈求發大財，但在發財之前，務必要當心通訊軟體詐騙訊息，共同防堵詐騙。

賴總統今天致詞表示，今天是農曆正月初二，很高興從屏東出發，走訪高屏的宮廟向國人拜年，也代表台灣各界祈求國泰民安、風調雨順、四時無災、八節有慶，所有的善男信女闔家平安、事業順利。

賴總統特別感謝屏東鄉親，在2016年發生台南大地震時捐贈大筆善款，幫助台南市的受災民眾走過難關，這份恩情一直都在台南市民的心裡；他也感謝高雄市的立委及議員們這些年來的努力，讓高雄市的進步有目共睹。不僅觀光旅客變多，國際一流的表演團體來高雄演出的次數也增加，相信高雄會繼續再進步。

賴總統也提醒民眾說，雖然大家來廟裡拜拜，祈求神明保平安、添福壽、發大財。但在發財之前，務必要當心詐騙，尤其現在許多通訊軟體裡，都有陌生人提供投資資訊，絕對要特別當心。期盼新春開始，大家團結合作、共同防堵詐騙，讓社會更安定、人民更安全。