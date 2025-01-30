美客機與黑鷹直升機相撞 外交部正在查證有無我國乘客

美國發生民用國內班機與軍用直升機相撞事件，外交部發布新聞稿表示，目前雷根機場已暫停所有飛機起降，傷亡情況有待進一步查明，外交部及我國駐美國代表處正在查證客機上有無我國籍乘客。外交部對事故受難者及其家屬，表達誠摯慰問之意。

外交部表示，該架美國航空客機於美東時間29日從堪薩斯州威奇塔（Wichita）起飛，準備降落在華府雷根機場時，在半空中與一架黑鷹直升機相撞，客機墜毀於機場附近的波多馬克河中，黑鷹直升機上有3人；美國航空證實客機上有60名乘客與4名機組人員。

外交部表示，目前雷根機場已暫停所有飛機起降，現場搜救工作尚在進行中，傷亡情況有待進一步查明。外交部及我國駐美國代表處刻密切注意後續發展，並在查證了解客機上有無我國籍乘客。

外交部指出，國人在大華府地區倘遇急難需要協助，請撥打我國駐美國代表處緊急聯絡電話(1-202)669-0180，或透過在台親友撥打國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以取得必要協助。