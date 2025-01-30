卓榮泰初二桃園參拜 喊話年後促進朝野和諧

今天是農曆大年初二，行政院長卓榮泰一大早前往桃園市參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾賀年。卓榮泰提到現在總預算在立法院溝通遭遇困難，「如同車子的輪胎漏氣一樣」，不過也呼籲國人放心，行政團隊在年後會全力促進朝野和諧，使國人能夠安心過每一天。

卓榮泰今天前往桃園市埔頂仁和宮與南崁五福宮參拜祈福，現場排隊領取福袋的人潮絡繹不絕。

卓榮泰說，中央政府將結合地方政府，全力推動「桃竹苗大矽谷」，並引進世界先進科技及國際大廠進駐，進一步扶植國內科技大廠發展，使其更具世界競爭力；同時，政府將在全台各地同步推動140項以上的地方基礎建設，促進地方交通及公共建設健全發展。

卓榮泰話鋒一轉，他說，但這些建設推動都需要經費執行，只是目前行政院與立法院在今年度中央政府總預算的溝通上遭遇若干困難，「如同車子的輪胎漏氣一樣」，難以繼續前進。

卓榮泰說，目前國際情勢變化多端，如朝野之間無法團結合作，台灣就無法站穩腳步，不僅降低其他國家與我國合作的意願，更有可能隨時被其他競爭國家超越。

「行政團隊在年後會全力促進朝野和諧」，卓榮泰表示，重新充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子繼續開得平穩、順暢，使國人能夠安心過每一天，也請大家繼續支持賴總統及其所帶領的中央政府，未來台灣絕對會是一個更進步、更文明的國家。