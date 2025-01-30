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罷免新北聽中央指示 蘇巧慧：遍地開花是人民對國會失序的憤怒表現

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
立委蘇巧慧（前排中）今天上午分別到樹林濟安宮、新莊後港昭德宮參拜發放跟賴清德總統的聯名福袋。記者游明煌／翻攝
立委蘇巧慧（前排中）今天上午分別到樹林濟安宮、新莊後港昭德宮參拜發放跟賴清德總統的聯名福袋。記者游明煌／翻攝

積極布局角逐民進黨新北市長的立委蘇巧慧，今天上午分別到樹林濟安宮、新莊後港昭德宮參拜發放跟賴清德總統的聯名福袋，對於罷免，蘇巧慧說，現在遍地開花的罷免行動，其實是人民對於國會失序的憤怒表現，不管是第二階段還是後面的行動，新北黨部會按照中央黨部的指示一起來努力。

媒體詢問2月1日大罷免潮要開始，台灣很多地方都有開始進行全台大罷免，民進黨新北市黨部也會幫忙公民團體嗎？

蘇巧慧說，現在遍地開花的罷免行動，其實是人民對於國會失序的憤怒表現，所以其實哪個地方會發起罷免活動，都尊重公民團體的意志。但國民黨如果看到這樣的狀況卻不願悔改的話，那不管是第二階段還是後面的行動，新北黨部會按照中央黨部的指示，會一起來努力，讓國家恢復秩序。

今天發福袋時，有民眾喊「我們樹林要出市長了」，蘇巧慧人氣旺。媒體詢問立委對2026新北市長選舉有沒有信心？蘇巧慧表示，和賴總統聯名的一元福袋，就是希望能夠把更多的新年祝福分享給各地，連續幾天的新春馬拉松拜年，受到熱烈歡迎，一天幾千份都不夠發。

蘇巧慧說，她在新北長大，在新北服務將近10年，這10年的成績不管是在國會的表現還是地方的建設，大家都看在眼裡。今天到樹林發一元福袋，有這麼多的里長好朋友都站在一起，這種感情不是一天兩天能夠凝聚起來，真的是一起共同為地方努力，才有這麼深厚的情感，無可取代。

蘇巧慧並表示，她會用這樣的心意，這樣的速度和態度，繼續為她的家鄉新北來服務，鄉親給她祝福，她也非常、非常地高興。

立委蘇巧慧，今天上午分別到樹林濟安宮、新莊後港昭德宮參拜發放跟賴清德總統的聯名福袋。記者游明煌／翻攝
立委蘇巧慧，今天上午分別到樹林濟安宮、新莊後港昭德宮參拜發放跟賴清德總統的聯名福袋。記者游明煌／翻攝

罷免 蘇巧慧

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