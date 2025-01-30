蕭美琴手作Ranger Cookie烘焙餅乾 送賴清德、澎湖海巡人員

今天是大年初二，副總統蕭美琴師承外婆手藝，示範手作Ranger Cookie烘焙餅乾，分享給賴清德總統與澎湖海巡留守人員，並祝福大家「蛇尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強！新年快樂！」

賴總統日前親自下廚製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」，為家中毛小孩的年夜飯加菜，蕭美琴今天大年初二也大秀廚藝，在臉書上秀出自己手作的Ranger Cookie烘焙餅乾，「祝大家蛇尖甜甜過好年」。

蕭美琴說，Ranger Cookie烘焙餅乾是師承外婆手藝，這款餅乾在美國南方十分普遍。她的外婆一生大約製作了5萬5000片的餅乾，她從小吃到大，餅乾對她來說就是家的味道。

蕭美琴還回憶，她大學時期比較常在外面，回家時聞到整個房子都是烤餅乾味道，覺得很有幸福感。她依照外婆留下來的食譜，加了一點變化，糖少加一半，不會太甜，成為自己的版本。

蕭美琴趁農曆春節前夕，製作餅乾分享給賴總統與澎湖海巡同仁。她說，「這個餅乾目前只有賴總統吃過，希望海巡同仁們也會喜歡」，最後蕭美琴也祝福大家「蛇尖甜甜過好年，新年快樂！」