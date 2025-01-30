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賴總統大年初二屏東發福袋 提醒小心投資詐騙

中央社／ 屏東縣30日電

總統賴清德今天到高屏地區發福袋，並到屏東縣東港東隆宮參香祈福，除祝福大家新年發財，也提醒民眾留意防詐，尤其群組的投資詐騙。

賴總統發福袋行程，今天第1站到屏東縣東港東隆宮。賴總統致詞提及，向大家拜年，民眾在新年求平安、添福壽、大發財，但在大發財之前要留意不要被騙，現在台灣社會1天有500多件詐騙案，這很嚴重。

賴總統也詢問現場民眾「手機裡面有加LINE的，舉手看一下」，民眾紛紛舉手回應。

賴總統指出，詐騙集團多是透過LINE群組行騙，提醒大家防詐要訣，如果是透過群組又根本完全不認識的人，對方若說投資有多好賺、賺多少，那就是注意了。因此，在祝福大家新年發大財前，也提醒千萬不要被騙。

今天東港東隆宮排隊領取賴總統福袋的隊伍長達數百公尺，長輩、小朋友都來排隊，廟方人員也不斷提醒大家不合照、不簽名、不握手原則，現場秩序良好。

屏東縣 詐騙集團

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