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拜廟提桃竹苗大矽谷願景 卓榮泰嘆：輪胎被立院消風

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院長卓榮泰（前排右三）今早前往桃園市埔頂仁和宮參拜祈福。記者朱冠諭／攝影
行政院長卓榮泰（前排右三）今早前往桃園市埔頂仁和宮參拜祈福。記者朱冠諭／攝影

今天是農曆大年初二，行政院長卓榮泰一早前往桃園市埔頂仁和宮和南崁五福宮參拜祈福，現場湧入許多民眾排隊領取院長賀歲福袋。卓榮泰致詞時特別對桃竹苗大矽谷計畫提出願景，但也形容政府的「輪子」像被立法院消風、面臨困難，年後施政團隊會全力處理，盼民眾安心過好年。

卓榮泰今早一連走訪桃園市2間廟宇，祈求保佑國家風調雨順、國泰民安，參香祈福後，他也逐一發送福袋，與熱情民眾寒暄互動，場面熱絡充滿喜氣氛圍。

卓榮泰致詞表示，儘管寒流來襲，但在民眾的熱情下還是感受到溫暖，期盼未來能持續守護台灣社會安定、國家進步，政府施政的核心理念也是讓社會更和諧。

卓榮泰說，總統任期目標很清楚，就是保護國家安全、促進社會進步、推動很多建設，比如桃竹苗大矽谷就是其中之一，未來桃竹苗大矽谷是帶動台灣科技發展最重要的一個基地，新創公司和國際大廠可以在這裡合作，也扶植台灣科技大廠，讓它們更有國際競爭力，為了配合桃竹苗大矽谷計畫，政府也會做很多的交通設施，包括捷運和道路開闢。

卓榮泰表示，除了桃竹苗大矽谷，政府新的年度還有許多公共建設要開工興建、很多計畫要推動，但是現在立法院遇到困難，（政府）好比一輛車4個輪子被消風，未來他們要把輪胎灌滿、灌飽，讓它跑得快。

卓榮泰說，希望年後社會能真正和平和諧相處，可以為了國家進步社會安定一起討論，現在國際經濟變化多端，要保持台灣在國際領先的地位、產業發展的能力，朝野必須團結、更和諧，「請大家放心過年，年後我們絕對盡心盡力解決，讓國家社會更進步。」

行政院長卓榮泰（前排中）今早前往桃園市埔頂仁和宮參拜祈福。記者朱冠諭／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今早前往桃園市埔頂仁和宮參拜祈福。記者朱冠諭／攝影

卓榮泰 矽谷 福袋

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