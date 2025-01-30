守護茂林紫斑蝶 早餐店老闆盼為子孫留下美好

來自阿里山鄒族的湯雄勁投入高雄茂林區紫斑蝶保育活動逾10年，與同好者共組高雄市茂林區紫斑蝶生態保育促進會，貢獻己力守護生態環境與珍貴物種，盼為下一代保留美好未來。

60歲的湯雄勁在高雄市茂林區開早餐店，在地近30年，曾聽長輩分享地方過往因大量蝴蝶飛舞而遮蔽藍天的盛況，對比當前紫斑蝶數量減少情形，長輩的回憶如同「神話」讓他感到震撼，守護環境的念頭因此在他心中悄悄萌芽。

湯雄勁接受中央社記者專訪時指出，「現在能有美好環境，或許是因上一代的努力而被保留下來，反觀我們這一代，又能留給下一代什麼樣的環境」，經歷2009年莫拉克風災重創山區後，使他決心投入生態保育活動，待忙完店內工作後，就會進入山林參與觀察與監測。

他表示，幾年前參與茂林國家風景區管理處培訓，成為茂林區部落族人中第一位拿到環境教育認證專業講師，並與有意投入環境守護的朋友成立高雄市茂林區紫斑蝶生態保育促進會並擔任總幹事。

湯雄勁指出，促進會目標就是希望透過教育推動生態旅遊，並藉由教育培養在地導覽人才，同時結合外界團體守護環境，例如促進會連續好幾年進入校園做課程訓練，每年培養一批「小小解說員」，就是未來的解說人才。

至於外界團體合作方面，他表示，由民間公司保證收購蝶谷附近農民栽種的芒果等作物，讓農民願意在開花期間不噴灑農藥，或有些農民願意完全不使用農藥以生產有機無毒芒果，使紫斑蝶在吸取花蜜時不會被藥物毒死。蝶谷周邊10至15公里農民參與數量有逐漸增加。

湯雄勁說，過去曾因他人誤解或不諒解保育活動而感到挫折，被認為沒有考慮「人」在生活各方面的需求，但他秉持「保育是提升整體生活（存）環境」的觀念參與，逐漸讓愈來愈多人也關心環境，「多一點點關心，少一點點建設與破壞，就是對環境很友善的態度。」