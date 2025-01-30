球迷貼「臺灣尚勇」春聯遭撕毀 蔡其昌不捨發聲

不少民眾紀念棒球12強奪冠，張貼「臺灣尚勇」春聯，不過，卻有網友除夕當天發現貼在住家門口的「臺灣尚勇」春聯遭撕下、塞在門把，讓印製「臺灣尚勇」春聯的中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌看了直呼「看到很捨不得」。

阮姓網友PO出貼在門口的「臺灣尚勇」春聯遭撕照片，畫面可見大門的其他春聯仍安在，唯獨「臺灣尚勇」被撕，遭亂摺塞在門把上。他表示，「我是不是要真的裝一個監視器？」

蔡其昌昨天在臉書表示，這每一張「臺灣尚勇」的春聯，都是大家辛辛苦苦領到的，更何況人家是貼在自己家門上，「不論你喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好」，大過年破壞別人春聯的人。阮姓網友留言感謝鼓勵，蔡其昌表示，「願我們國家越來越好」。

其他網友表示，「又不是特定政黨，為什麼偏要撕掉呢？難道他不希望台灣好？不希望台灣冠軍？」、「這真的很可惡！