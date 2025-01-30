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走春小驚喜 賴清德初二再現身台南關帝殿發福袋

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
賴清德總統（前排左二）今早驚喜現身台南東區關帝殿走春拜廟並揭匾，他也感謝關聖帝君的保庇，讓台南民主可繁榮進步，成為台灣民主聖地。記者萬于甄／攝影
賴清德總統（前排左二）今早驚喜現身台南東區關帝殿走春拜廟並揭匾，他也感謝關聖帝君的保庇，讓台南民主可繁榮進步，成為台灣民主聖地。記者萬于甄／攝影

今天大年初二，賴清德總統原訂上午9時到屏東東港東隆宮參拜祈福，不過，一早許多台南民眾到東區關帝殿走春時，意外發現賴總統來發福袋，不少民眾直呼「是新年走春小驚喜」，相當開心領到總統福袋。

賴清德今天一早7時許現身台南東區關帝殿走春拜廟並揭匾，以「義範仁風」4字致贈東區關帝殿，他說，關帝殿廣場是民主的廣場，尚未政黨輪替（台灣）之前，許多民主的活動都在關帝殿廟埕舉辦，當時不一定有廟宇肯把廟埕借給大家，因此真的相當不容易。

賴清德也說，很高興大年初二到台南為台灣、為台南祈福，並感謝關聖帝君的保庇，讓台南民主可繁榮進步，成為台灣民主聖地，今天看見很多老朋友也很高興，感謝大家過去多年來的支持。

近期台南楠西、玉井等地區因0121嘉義大埔地震災損嚴重，賴總統也不忘提及，希望保佑災區四時無災、八節有慶，大家平安大賺錢。他也強調，台灣現在面對國內外很多挑戰，請大家繼續支持台灣，讓台灣面對種種挑戰，都可以克服總總難關，繼續向前行。

台南東區關帝殿是當地信仰中心，今早有許多民眾到廟裡參拜祈福，其中，周姓市民上午6時許就前來參拜，發現廟前有不少人，一問才知是賴總統要來發福袋，感到相當驚喜，趕緊排隊領取；另外一名83歲的阿嬤與兒子今早前來拜拜，驚喜拿到新春總統福袋，直說「很開心」。

賴清德總統（前排左）一早現身東區關帝殿發福袋，民眾驚喜。記者萬于甄／攝影
賴清德總統（前排左）一早現身東區關帝殿發福袋，民眾驚喜。記者萬于甄／攝影

台南 東區 福袋

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