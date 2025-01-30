管中閔初一拜年喜見「微笑老蕭」 曝兩人好交情

昨天大年初一，台大前校長管中閔昨晚分享他與家人，以及向今年86歲的前副總統蕭萬長拜年團聚的照片，畫面中的蕭萬長氣色不錯、面帶招牌微笑。管中閔曾說，「我這輩子從不上門給任何人拜年，除了蕭萬長先生之外」。

管中閔昨晚發文，「大年初一，祝福大家新年萬事順利，福氣連綿」，他分享的兩張照片的其中一張是他與蕭萬長伉儷、總統府前秘書長丁懋時的夫人。

管中閔對蕭萬長相當尊敬、佩服，不過，兩人非長官下屬、師生關係，之所以結識，根據「聯合副刊」，管中閔時任中研院經濟研究所長，想邀請已卸任閣揆的蕭萬長演講，兩人第一次見面結束後，蕭萬長親自送管中閔直到進電梯，且在電梯門關上的時向管中閔一鞠躬，態度誠懇自然，讓管中閔很震撼，從此管中閔送客也親自送到電梯門口。兩人每次相見，話題都是國是。