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賴清德：台灣今年運勢一定好

聯合報／ 記者周宗禎李定宇王千豪／連線報導
總統發福袋 賴清德總統（中）昨天至基隆慶安宮發福袋。記者李定宇／攝影
總統發福袋 賴清德總統（中）昨天至基隆慶安宮發福袋。記者李定宇／攝影

昨天大年初一，賴清德總統展開南北拜廟行程，並發紅包、福袋，他表示，初一天氣很好，代表台灣今年運勢一定很好。行政院長卓榮泰昨也連跑多家廟宇參拜祈福，他表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，積極促進朝野和諧團結。

賴總統昨天上午先到新北市萬里區忠福宮及昭靈宮，接著到基隆慶安宮與總統府資政童永會合，再到林口竹林山寺觀音廟，民進黨秘書長林右昌一路隨行。

賴總統在慶安宮致詞時表示來探視敬愛的總統府資政童永，昨天天氣很好，代表台灣今年運勢一定很好。他也為台灣祈福，感謝媽祖婆保佑台灣，境內四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安，事業成功行大運。

賴總統下午到台南三座廟宇上香、發福袋，角逐下屆台南市長的立委林俊憲、陳亭妃如影隨形。

賴總統表示，這次除了向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順，特別為台南玉井、楠西等地震災區民眾祈福，前幾天到災區發現情況比媒體報導的還嚴重，因此宣布中央對玉井、楠西等受災地區的救災辦法，比照去年花蓮○四○三地震辦理，不因範圍、程度和花蓮不同而有差別，期盼幫助災民趕快回復正常生活。

卓榮泰昨天一早連跑多家廟宇參拜祈福，他表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力。

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