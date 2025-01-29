快訊

DeepSeek對台積電影響有多大？彭博：短空長多

被封世紀渣男！男星形象全毀淡出演藝圈 超慘現況曝光

DeepSeek遭惡意攻擊！陸資安專家揪「IP皆來自美國」 取得用戶隱私手法曝

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍與農青大使圍爐 滿滿台灣味

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部林佳龍（左二）品嘗農業青年大使們自家生產製作的美食。記者侯永全／攝影
外交部林佳龍（左二）品嘗農業青年大使們自家生產製作的美食。記者侯永全／攝影

農曆春節團圓夜，外交部長林佳龍先在外交部與農業青年大使一起圍爐，所有料理均來自台灣各地的農漁產品，經由青年大使們巧手加工，從開胃菜、主菜到甜點和飲品，林佳龍一一品嚐，對著筍乾蹄膀，他說，「我可以整塊把它吃掉嗎？」

農業青年大使們帶來烏魚子、虱目魚香腸、冰糖黑皮蘿蔔、百香鳳梨氣泡飲、筍乾蹄膀、醉蝦、四寶桂圓年糕、黑糖薑片米米磅蛋糕、紅烏龍米米瑪德蓮、藍莓、蜜棗、燕巢芭樂、桂圓琴酒特調和高山茶等；此外，甜點部分有台灣桂圓與日本羊羹合作，推出桂圓羊羹。

虱目魚香腸為虱目魚和豬肉按比例製成，備受林佳龍喜愛的筍乾蹄膀則是從醬油、米酒到黑糖，都是青年大使自產，台東關山米做出磅蛋糕和瑪德蓮，加上鹿野的紅烏龍，呈現別樣滋味。

外交部林佳龍（前排左四）品嘗農業青年大使自家生產製作的美食，並一起向民眾拜早年。記者侯永全／攝影
外交部林佳龍（前排左四）品嘗農業青年大使自家生產製作的美食，並一起向民眾拜早年。記者侯永全／攝影
外交部林佳龍（左二）品嘗農業青年大使們自家生產製作的美食，並致贈春聯等過年應景禮物。記者侯永全／攝影
外交部林佳龍（左二）品嘗農業青年大使們自家生產製作的美食，並致贈春聯等過年應景禮物。記者侯永全／攝影

林佳龍 虱目魚 青年

延伸閱讀

林佳龍與農青大使圍爐 滿滿台灣味

不滿外交部旅費遭刪15% 林佳龍：不樂見有人放冷箭

林佳龍率團訪帛琉 隨團人員車禍受傷

帛琉總統惠恕仁宣誓就職 典禮誦讀賴總統祝賀文

相關新聞

影／南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

眾多民眾稱讚「神準」的南鯤鯓代天府國運籤，今天上午只抽第二籤就抽出「庚戌」下下籤。信徒嘖嘖稱奇的是前總統蔡英文第一任當選...

法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德許3願望：國家必能乘風破浪、勇往直前

今晚除夕夜，新北金山的法鼓山晚間舉行2025年除夕撞鐘祈福儀式，賴清德總統出席時表示，面對國際情勢及國內挑戰，他對國家未...

賴清德、蕭美琴過年全台參香發福袋 本島獨漏「2縣市」

迎接乙巳蛇年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1...

林佳龍與農青大使圍爐 滿滿台灣味

農曆春節團圓夜，外交部長林佳龍先在外交部與農業青年大使一起圍爐，所有料理均來自台灣各地的農漁產品，經由青年大使們巧手加工...

影／賴清德台南發紅包 林俊憲陳亭妃卡位如影隨形

賴清德總統今天到台南3座廟宇上香、發福袋。他除了祝福廟宇所在地民眾闔家平安，更表示這次特別為台南玉井、楠西等受地震災區民...

賴清德合體陳傑憲 盼運動部助國手為國爭光

賴清德總統日前出席「2024中職球員工會回饋列車」活動時強調，政府會跟體育場上追逐夢想的大家站在一起，也積極籌備成立「運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。