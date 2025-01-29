影／賴清德台南發紅包 林俊憲陳亭妃卡位如影隨形

賴清德總統今天到台南3座廟宇上香、發福袋。他除了祝福廟宇所在地民眾闔家平安，更表示這次特別為台南玉井、楠西等受地震災區民眾祈福，中央救災辦法比照去年花蓮0403震災辦理，期盼幫助災民趕快回復正常生活。

角逐下屆台南市長的立委林俊憲、陳亭妃如影隨形，時而在左時而在右、有如左右護法，兩人的看板也是一路緊緊跟隨。

賴總統表示，前幾天到災區現場看，發現情況比電視、媒體報導的還嚴重，因此第一時間就宣布，中央政府對玉井、楠西等受災地區的救災辦法，比照去年花蓮0403地震辦理，不因範圍、程度和花蓮不同而有差別，因為對每一戶受影響民眾來說，都是一樣嚴重的。

他說，中央政府會和地方共同合作，將對民眾影響降到最低，並迅速完成重建工作，讓受災民眾趕快回復正常生活。今天回到台南除了向神明祈求台灣國泰民安、風調雨順，更特別為玉井、楠西等近日受地震影響民眾祈福，也向台南市長黃偉哲率領的市府團隊加油打氣。

賴清德總統表示，發一元福袋向大家拜年，希望大除了得到神明保佑，也能獲得一元福袋的福氣，在新的一年平安、順利、快樂過日子，也很感謝大家長久支持，台南這個都市需要大家繼續打拚，國家也需要大家繼續守護。

他說，當前世界局勢變化多端，國內也面臨很多挑戰，需要府城鄉親、民主聖地和國家、政府站在一起共同打拚，讓台灣繼續邁進，繼續走入世界、看見未來。