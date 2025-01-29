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賴清德合體陳傑憲 盼運動部助國手為國爭光

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「中職球員工會回饋列車活動」日前在台北市敦化國中舉行，賴總統與中華職棒球員工會理事長陳傑憲等6名職棒球員代表互動，並針對成立「運動部」等相關議題進行交流。圖／總統府提供
「中職球員工會回饋列車活動」日前在台北市敦化國中舉行，賴總統與中華職棒球員工會理事長陳傑憲等6名職棒球員代表互動，並針對成立「運動部」等相關議題進行交流。圖／總統府提供

賴清德總統日前出席「2024中職球員工會回饋列車」活動時強調，政府會跟體育場上追逐夢想的大家站在一起，也積極籌備成立「運動部」，期盼推廣全民運動、推動社區俱樂部及職業運動，並幫助國手在國際舞台上發揮更大實力，為國爭光。

總統府今天透過新聞稿指出，「中職球員工會回饋列車活動」日前在台北市敦化國中舉行，賴總統抵達現場後，首先參觀學生棒球闖關活動。隨後，與中華職棒球員工會理事長陳傑憲等6名職棒球員代表互動，並針對成立「運動部」等相關議題進行交流，也共同揮毫春聯，增添節慶氣氛。

接著，賴總統前往川堂勉勵敦化國中與國小棒球隊成員。賴總統指出，棒球是很好的運動，除了有助身體健康，也能培養抗壓力，球員未來不管在棒球界或從事其他行業，都更有韌性和解決問題的能力。他也為夢想成為職業選手的同學們加油打氣，並提醒大家平時好好練習，注意避免受傷。

賴總統說，政府積極籌備成立「運動部」，期望至少發揮三項功能。第一，推廣全民運動，不分男女老幼都應運動，改善身心健康；第二，推動社區俱樂部及職業運動，除了職業棒球和職業籃球外，未來也會推廣其他不同球類職業運動；第三，幫助國手在國際舞台上發揮更大實力，為國爭光。

賴總統強調，大家在體育場上追逐夢想，政府會跟大家站在一起。並祝同學們新年快樂、學業進步、身體健康。隨後，總統欣賞敦化國中與國小棒球隊成員「傳接球PK」獎勵賽，親頒闖關活動第一名獎品，也陪同球員代表和現場同學交流，現場氣氛熱絡。

職業 運動

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