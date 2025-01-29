卓揆：積極促進朝野和諧 盼未來獲得更好成績

行政院長卓榮泰29日一早分別前往臺北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福。他表示，積極促進朝野和諧團結，讓賴清德總統帶領的中華民國政府，未來能夠在世界立足，得到更好的成績。

今日是農曆大年初一，卓榮泰一早就前往寺廟祈福，他致詞時提到，洲子福德廟是內湖科技園區香火最鼎盛的土地公廟，也是「含金量」非常高的庄頭廟，他身為內湖居民，特別在新春第一天前來參拜祈福。此外，松山奉天宮不僅是地方信仰中心，更積極投入社會公益事業，包括長期贊助大學的醫療隊、捐助臺北市政府消防車、復康巴士等，幫助各階層需要幫助的民眾。

卓榮泰提到，29日也前往松山慈惠堂參拜主祀瑤池金母，祈求母娘慈悲賜福，保佑國家社會平順平安。隨後卓院長前往覺修宮，感謝陳忠源董事長率領廟宇人員關懷社會，參與許多公益救濟活動，並捐贈救護車協助救護，令人感佩。

卓榮泰說，在全體國人共同努力打拚下，2024年我國經濟成長率預測達4.3%，創下近十年來第二高佳績。新的一年開始，面對國際情勢快速變化，政府持續緊密關注國內、外各種情勢發展，會善用各種方式，與世界各國展開更多合作，全力推動各項合作計畫，維持臺灣在世界產業鏈、供應鏈的領先地位。此外，在健康照護方面，政府除提供經濟弱勢民眾更多照護資源外，也降低成人免費健康檢查年齡至30歲，並透過「雙就業、雙照顧」政策，持續完善公共支持體系，期盼讓臺灣科技產業、中小微企業等百工百業，以及所有居住在這塊土地上努力打拚的國人，都能獲得政府的照顧。

卓榮泰強調，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，不論在地方服務、國家發展，以及與世界各國合作等方面都持續加強進步，並積極促進朝野和諧團結，讓賴清德總統帶領的中華民國政府，未來能夠在世界立足，得到更好的成績。

最後，卓榮泰也期許國人在新的一年更加團結，彼此互相幫忙，讓國家社會更加和諧，並支持政府各項工作，行政團隊一定會與全國人民站在一起，逐步帶領臺灣成為更進步的國家。