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大年初一連跑4廟 卓榮泰：積極促進朝野和諧

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是大年初一，也是乙巳蛇年的第一天，行政院長卓榮泰（中）與綠營立委、在地議員、里長赴台北覺修宮參拜祈福，上香祈願國泰民安、國家更加進步。記者許正宏／攝影
今天是大年初一，也是乙巳蛇年的第一天，行政院長卓榮泰（中）與綠營立委、在地議員、里長赴台北覺修宮參拜祈福，上香祈願國泰民安、國家更加進步。記者許正宏／攝影

今天是大年初一，行政院長卓榮泰一早連跑4間廟宇參拜祈福，他在致詞時表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，不論在地方服務、國家發展，以及與世界各國合作等方面都持續加強進步，並積極促進朝野和諧團結。

卓榮泰今早分別前往台北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福，祈求保佑國家風調雨順、國泰民安。

卓榮泰致詞時表示，在全體國人共同努力打拚下，去年我國經濟成長率預測達4.3%，創下近10年來第二高佳績。新的一年開始，面對國際情勢快速變化，政府持續緊密關注國內、外各種情勢發展，會善用各種方式，與世界各國展開更多合作，全力推動各項合作計畫，維持台灣在世界產業鏈、供應鏈的領先地位。

卓榮泰說，在健康照護方面，政府除提供經濟弱勢民眾更多照護資源外，也降低成人免費健康檢查年齡至30歲，並透過「雙就業、雙照顧」政策，持續完善公共支持體系，期盼讓台灣科技產業、中小微企業等百工百業，以及所有居住在這塊土地上努力打拚的國人，都能獲得政府的照顧。

卓榮泰表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，不論在地方服務、國家發展，以及與世界各國合作等方面都持續加強進步，並積極促進朝野和諧團結，讓賴清德總統帶領的中華民國政府，未來能夠在世界立足，得到更好的成績。

卓榮泰也期許國人在新的一年更加團結，彼此互相幫忙，讓國家社會更加和諧，並支持政府各項工作，行政團隊一定會與全國人民站在一起，逐步帶領台灣成為更進步的國家。

卓榮泰 溝通

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