賴清德盼朝野和諧 侯友宜：不能一面又發動仇恨罷免、說到要做到
今天大年初一，新北市長侯友宜到板橋及樹林四處宮廟拜年，針對賴清德總統小年夜談話盼朝野和諧，侯友宜表示執政黨說的一定要跟做的一樣，不能一面說要和諧，一面又發動仇恨式罷免，說得到就要做得到，希望愈有權力的人更要學會尊重。
侯友宜今上午前往板橋慈惠宮、接雲寺、樹林濟安宮、鎮南宮拜年發福袋，對於目前大罷免，侯友宜說，執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員來製造更多的對立跟衝突，講的跟做的要一樣，台灣每一個立法委員扮演盡心盡力的角色，就像立委葉元之、洪孟楷都為台灣打拚。
對於賴清德總統在小年夜談話盼朝野和諧國家更進步，侯友宜則說，執政黨說的一定要跟做的一樣，不能一面說要和諧、一面又發動仇恨式動員罷免，說得到就要做得到，說的跟做的要相同，大家眼睛都睜大在看，希望愈有權力的人，更要學會尊重。
侯友宜今依習俗一早接續到板橋及樹林四廟參拜，向眾神祈求新的一年，市政建設順利、市民平安健康。侯友宜也發放蛇年福袋向市民送上祝福，他明天大年初二將到淡水清水巖、無極天元宮、緣道觀音廟祈福並發放新春福袋。
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