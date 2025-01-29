賴清德盼朝野和諧 侯友宜：不能一面又發動仇恨罷免、說到要做到

今天大年初一，新北市長侯友宜到板橋及樹林四處宮廟拜年，針對賴清德總統小年夜談話盼朝野和諧，侯友宜表示執政黨說的一定要跟做的一樣，不能一面說要和諧，一面又發動仇恨式罷免，說得到就要做得到，希望愈有權力的人更要學會尊重。

侯友宜今上午前往板橋慈惠宮、接雲寺、樹林濟安宮、鎮南宮拜年發福袋，對於目前大罷免，侯友宜說，執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員來製造更多的對立跟衝突，講的跟做的要一樣，台灣每一個立法委員扮演盡心盡力的角色，就像立委葉元之、洪孟楷都為台灣打拚。

對於賴清德總統在小年夜談話盼朝野和諧國家更進步，侯友宜則說，執政黨說的一定要跟做的一樣，不能一面說要和諧、一面又發動仇恨式動員罷免，說得到就要做得到，說的跟做的要相同，大家眼睛都睜大在看，希望愈有權力的人，更要學會尊重。