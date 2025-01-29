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川普揚言提高半導體關稅 卓榮泰：緊急對產業界提出協助計畫

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今年是大年初一，行政院長卓榮泰（中）上午到洲子福德廟參拜祈福，並接受媒體提問。圖／行政院提供
今年是大年初一，行政院長卓榮泰（中）上午到洲子福德廟參拜祈福，並接受媒體提問。圖／行政院提供

美國總統川普揚言將提高半導體等產品的進口關稅，並稱98%的晶片生意都去了台灣，引發關注。行政院長卓榮泰今天表示，相關部會已嚴密注意中，政府也會緊急對產業界做出更多的合作計畫及協助計畫；他並強調，台灣在世界產業鏈上的地位不容忽視。

今年是大年初一，卓榮泰上午到洲子福德廟參拜祈福。針對媒體提問川普揚言提高半導體關稅，卓榮泰表示，大家看到國內外各種的情勢變化非常快速，我們對外要繼續爭取更多的合作，保持在產業界、科技界的領先；對內需要朝野、百工百業、各行各業團結一致，一根筷子容易折斷，他希望2300萬的國人同胞都能夠面對這樣的局勢，這是台灣的好機會，我們要在機會當中創造屬於我們更好的發展。

卓榮泰說，這幾天的發展，經濟部以及相關的部會都已經在嚴密的注意當中，過一兩天政府也會緊急的看看要不要對產業界做出更多合作的計畫、將來協助的計畫，請國人同胞能夠安心，台灣在世界產業鏈上的地位不容忽視，我們會繼續保持這樣的優勢。

半導體 卓榮泰 川普

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