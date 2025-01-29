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蘇巧慧被喊「市長好」 與林右昌同框拜年飄出選舉味

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
賴清德總統（前排中）今第一場至萬里忠福宮拜年。記者李定宇／攝影
賴清德總統（前排中）今第一場至萬里忠福宮拜年。記者李定宇／攝影

賴清德總統今天上午在北海岸新北與基隆連趕4場拜廟行程，被視為新北市長熱門人選的民進黨秘書長林右昌一路隨行，新北立委蘇巧慧則選擇3場在新北境內的廟宇陪同，有民眾對蘇巧慧喊市長好，蘇巧慧表示與林右昌合體發送更大的祝福。

蘇巧慧今上午陪同賴清德總統在新北市3間廟宇拜年，與同被視為新北市長熱門人選的林右昌合體，她說，和林右昌還有很多場合會見面，整個新年假期會在不同的地方拜拜，碰到的時候就一起合體發送更大的祝福，分開的時候就是跑遍更多不同的地方，中央黨部和地方黨部一條心。

蘇巧慧表示，過年拜拜行程很早就安排好，初一可以跟總統一起，初二回娘家就在自己選區，初三則是跟著副總統蕭美琴一起，行程都是歡喜自然狀況，林右昌也有很多行程，相信大家都是一樣的心情，就是把祝福傳遞給更多的人。

對於被民眾喊市長好，蘇巧慧說自己在新北服務10年，看到鄉親都會很開心，也聽得到很多人幫忙加油，加油是希望在接下來即將要開議的國會能夠有更大力量，讓國會回到正常理性的運作，台灣人民其實是希望看到立法院能夠認真做事，為民生謀福利這才是民眾希望看到的。

賴清德總統（中）拜年，新北市長熱門人選蘇巧慧（右三）與林右昌（左二）在萬里昭靈宮同台。記者李定宇／攝影
賴清德總統（中）拜年，新北市長熱門人選蘇巧慧（右三）與林右昌（左二）在萬里昭靈宮同台。記者李定宇／攝影

林右昌 蘇巧慧

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