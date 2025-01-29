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賴清德北海岸走透透 「初一天氣好台灣運勢一定好」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
賴清德總統（前排右二）今第三場至基隆慶安宮。記者李定宇／攝影
賴清德總統（前排右二）今第三場至基隆慶安宮。記者李定宇／攝影

賴清德總統今天上午首先前往新北市萬里區忠福宮及昭靈宮，隨後上午10時許前往基隆慶安宮與總統府資政童永會合，11點半再到林口竹林山寺觀音廟。賴清德表示，今天初一天氣很好，代表台灣今年運勢一定很好。

賴清德總統今上午連趕4場廟宇參拜，並至各地發福袋，民進黨秘書長林右昌一路隨行，賴清德總統在基隆慶安宮致詞時表示，今天來探視最敬愛的總統府資政童永，大年初一回到慶安宮參拜，今天天氣很好，代表台灣今年運勢一定很好。

賴總統說，他今天來向媽祖婆拜年恭祝新春恭喜，第二來叩謝神蹟，感謝媽祖婆對基隆保庇佑民，尤其去年選舉媽祖婆給慶安宮的保佑。第三為台灣祈福，感謝媽祖婆保佑台灣，境內四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安，保庇大家賺大錢、身體健康、事業成功行大運。

賴清德總統並在現場親自發紅包，約上千人排隊領取，發放半小時後再趕往林口竹林山寺觀音廟拜廟。

賴清德總統（左二）今第三場至基隆慶安宮發福袋。記者李定宇／攝影
賴清德總統（左二）今第三場至基隆慶安宮發福袋。記者李定宇／攝影
賴清德總統至基隆慶安宮，現場人潮洶湧。記者李定宇／攝影
賴清德總統至基隆慶安宮，現場人潮洶湧。記者李定宇／攝影

基隆 媽祖 賴清德

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