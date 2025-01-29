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環境部推低碳飲食 食材少加工、烹飪化繁為簡

中央社／ 台北29日電

日常生活飲食也能達成減碳效果，環境部表示，透過少過度調味、少加工、挑選當季食材、避免浪費食物等訣竅，菜單規劃滾水汆燙青菜、原態入菜等，藉此增進健康又減少碳排放

環境部「國民低碳飲食選擇參考手冊」設計一日三餐的規劃，透過盡量保持食物原狀原味，少加工、只用適量調味料，工法（如刀工等）及烹調流程以盡量減少食物浪費等原則，達到美味又減碳。

環境部說明，根據聯合國研究估計，約18%的溫室氣體來自與農牧業相關的排放。顯示食物系統對於全球暖化有相當大的影響，聯合國也開始呼籲人們從飲食行為來減少溫室氣體排放。

環境部指出，低碳飲食第一步從菜單開始，首先選擇來自最適產地的食材，生產效率高、氣候適宜，有助於減少種植或飼養所需的能源及用水；同時選擇當季食材，可避免種植時農藥、肥料過度使用，並減少儲藏所需的能源使用。

此外，烹調時盡量以食物的原態入菜，少用人工加工食材，並且評估用餐人數、份量，避免儲存食材，或是浪費食物。

環境部提到，日本研究烹調方式對一道菜的碳排放確實有影響，烹調時碳排放主要來自使用能源（用瓦斯或用電等），選擇適當烹調方式、適當鍋具、事先處理食材，縮短烹調時間，省時又減碳；油、鹽、糖等調味料均是加工產品，少用一點，增進健康又減少碳排放。

環境部舉例，青江菜洗淨後去除根部，水滾汆燙即可，少調味、又節能；另外如蒜泥白肉，先將豬梅花肉切片燙熟，蒜頭切碎放入醬油膏當蘸醬，豬肉碳排放量較牛肉低，簡單烹調但美味又節能。

環境部並呼籲，廚餘妥善分類可減少廚餘進入焚化爐，降低垃圾焚化廠負荷。環境部與地方政府也因地制宜推動廚餘多元再利用，其中堆肥化達48.6%、飼料化（養豬）41.3%、能源化（厭氧醱酵發電）8.7%，以及其他處理方式（如黑水虻）1.4%。

環境部 碳排放 食材

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