快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

聽新聞
0:00 / 0:00

喊完朝野和諧之後是大罷免 許宇甄：柯建銘打臉賴清德

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委許宇甄表示，賴清德總統小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄表示，賴清德總統小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德。圖／聯合報系資料照片

昨天是除夕，朝野戰火未歇，民進黨立院黨團總召柯建銘持續在臉書倡議大罷免，並稱「民進黨國會過半以後，一定把他們送進土城，與柯文哲（民眾黨前主席）當鄰居。」國民黨立委許宇甄今天表示，賴清德總統小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德總統。

許宇甄表示，除夕吃年夜飯，歡樂的團員氣氛，搭配的是美食佳餚跟家人的愛，柯建銘為了政治私利，卻在除夕夜宣傳罷免、散播仇恨，復辟麥卡錫主義，執政黨要這種大黨鞭是國家的悲哀，賴清德小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德總統，請問賴總統，「你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？」

許宇甄說，柯建銘猶如金庸筆下的丁春秋，用心險惡、手段毒辣，是天龍八部江湖裡的第一大毒瘤。賴清德總統身為國家領袖、民進黨主席，卻放任柯建銘涉嫌藉權勢影響干預司法獨立及妨害司法公正，濫用權力破壞憲法秩序，徹底破壞司法在人民心中的信任，極權國家都不敢這樣做，除夕夜卻在柯建銘臉書上演，賴清德總統應該積極處理這件事，不要坐實「司法為民進黨而存在、法院為民進黨而開」。

許宇甄質疑，如果政治可以干預司法，則司法同樣可以干涉政治；如果司法可以為圖一己、一黨之私而對政治要求有所回應，要如讓人民相信司法獨立？要如何讓人民相信公平正義？

許宇甄說，賴清德最大的問題是個性孤僻、好鬥，用人唯親，小圈子治國；因此讓人懷疑賴清德總統跟柯建銘是在表演政治雙簧，「一個童乩，一個桌頭」，就是要靠大罷免搶回國會主導權，這樣才能讓自己人繼續掌握大把預算，繼續富的流油。她呼籲賴總統，別把冷漠誤以為是冷靜，也不要有我無他，拿出總統格局和高度，別放任丁春秋胡搞。

國民黨立委林沛祥表示，柯建銘在除夕夜鼓吹仇恨，跟賴清德總統說希望能夠朝野和諧，產生鮮明的對比，以充滿智慧的柯建銘在過年間違反常理的語言，很顯然這是執政黨的兩面手法，由賴清德總統當好人，由柯建銘當壞人。

林沛祥說，現在已經正式迎接大罷免、大造謠、大抹黑、大說謊時代，他們只能盡全力捍衛自己的權益，也希望在變動的蛇年有一番新氣象，讓國家風氣至少親民一點、至少可以誠實一點、至少撥亂反正一點。

司法 柯建銘 賴清德

延伸閱讀

法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德許3願望：國家必能乘風破浪、勇往直前

柯建銘認了「選不贏就罷免」？粉專嗆：跟賴清德唱雙簧、當下一個尹錫悅

賴清德新春談話籲朝野和諧 藍委轟人格分裂

批朝野和諧是話術 賴士葆：賴清德應立刻約束柯建銘

相關新聞

影／南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

眾多民眾稱讚「神準」的南鯤鯓代天府國運籤，今天上午只抽第二籤就抽出「庚戌」下下籤。信徒嘖嘖稱奇的是前總統蔡英文第一任當選...

法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德許3願望：國家必能乘風破浪、勇往直前

今晚除夕夜，新北金山的法鼓山晚間舉行2025年除夕撞鐘祈福儀式，賴清德總統出席時表示，面對國際情勢及國內挑戰，他對國家未...

賴清德、蕭美琴過年全台參香發福袋 本島獨漏「2縣市」

迎接乙巳蛇年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1...

賴清德盼朝野和諧 侯友宜：不能一面又發動仇恨罷免、說到要做到

今天大年初一，新北市長侯友宜到板橋及樹林四處宮廟拜年，針對賴清德總統小年夜談話盼朝野和諧，侯友宜表示執政黨說的一定要跟做...

川普揚言提高半導體關稅 卓榮泰：緊急對產業界提出協助計畫

美國總統川普揚言將提高半導體等產品的進口關稅，並稱98%的晶片生意都去了台灣，引發關注。行政院長卓榮泰今天表示，相關部會...

蘇巧慧被喊「市長好」 與林右昌同框拜年飄出選舉味

賴清德總統今天上午在北海岸新北與基隆連趕4場拜廟行程，被視為新北市長熱門人選的民進黨秘書長林右昌一路隨行，新北立委蘇巧慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。