喊完朝野和諧之後是大罷免 許宇甄：柯建銘打臉賴清德

昨天是除夕，朝野戰火未歇，民進黨立院黨團總召柯建銘持續在臉書倡議大罷免，並稱「民進黨國會過半以後，一定把他們送進土城，與柯文哲（民眾黨前主席）當鄰居。」國民黨立委許宇甄今天表示，賴清德總統小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德總統。

許宇甄表示，除夕吃年夜飯，歡樂的團員氣氛，搭配的是美食佳餚跟家人的愛，柯建銘為了政治私利，卻在除夕夜宣傳罷免、散播仇恨，復辟麥卡錫主義，執政黨要這種大黨鞭是國家的悲哀，賴清德小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德總統，請問賴總統，「你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？」

許宇甄說，柯建銘猶如金庸筆下的丁春秋，用心險惡、手段毒辣，是天龍八部江湖裡的第一大毒瘤。賴清德總統身為國家領袖、民進黨主席，卻放任柯建銘涉嫌藉權勢影響干預司法獨立及妨害司法公正，濫用權力破壞憲法秩序，徹底破壞司法在人民心中的信任，極權國家都不敢這樣做，除夕夜卻在柯建銘臉書上演，賴清德總統應該積極處理這件事，不要坐實「司法為民進黨而存在、法院為民進黨而開」。

許宇甄質疑，如果政治可以干預司法，則司法同樣可以干涉政治；如果司法可以為圖一己、一黨之私而對政治要求有所回應，要如讓人民相信司法獨立？要如何讓人民相信公平正義？

許宇甄說，賴清德最大的問題是個性孤僻、好鬥，用人唯親，小圈子治國；因此讓人懷疑賴清德總統跟柯建銘是在表演政治雙簧，「一個童乩，一個桌頭」，就是要靠大罷免搶回國會主導權，這樣才能讓自己人繼續掌握大把預算，繼續富的流油。她呼籲賴總統，別把冷漠誤以為是冷靜，也不要有我無他，拿出總統格局和高度，別放任丁春秋胡搞。

國民黨立委林沛祥表示，柯建銘在除夕夜鼓吹仇恨，跟賴清德總統說希望能夠朝野和諧，產生鮮明的對比，以充滿智慧的柯建銘在過年間違反常理的語言，很顯然這是執政黨的兩面手法，由賴清德總統當好人，由柯建銘當壞人。

林沛祥說，現在已經正式迎接大罷免、大造謠、大抹黑、大說謊時代，他們只能盡全力捍衛自己的權益，也希望在變動的蛇年有一番新氣象，讓國家風氣至少親民一點、至少可以誠實一點、至少撥亂反正一點。