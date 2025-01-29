新春揮毫「龍耀蛇福」 朱立倫：國民黨繼續為中華民國打拚

農曆新年，國民黨主席朱立倫日前在中央黨部現場揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂，蛇年大吉。朱立倫表示，「龍耀蛇福」英文諧音「攏要serve」，新的一年國民黨會持續為全民服務，為台灣、為中華民國打拚。

朱立倫24日與副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃及多名年輕朋友，一同在中央黨部參加新春揮毫活動。除了「龍耀蛇福」春聯，朱立倫也現場揮毫多幅「春」、「福」春聯，提供在場媒體索取並合影。

多名黨務主管也難得現場揮毫，江俊霆寫下「大蛇年好」；自稱「小學之後就沒寫過」的許宇甄寫下「蛇年大吉」；凌濤也以「龍耀蛇福」祝大家新年快樂；楊智伃、「最強小編」新媒體部主任韋淳祐也都臨場發揮，寫下「蛇年大吉」獻上新年祝福。

朱立倫表示，上班的最後一天特別跟大家拜個早年，祝福大家蛇年大吉，大家都幸福平安。龍年過去了，「龍耀蛇福」有多重的意義，第一個意義是龍年很光耀，蛇年要幸福；另外，取英文的諧音就是「攏要serve」，國民黨要持續為民眾服務，為台灣、為中華民國打拚。