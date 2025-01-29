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出外旅遊注意 消保處提醒民眾留存行程表可檢據申訴

中央社／ 台北29日電

春節假期展開，行政院消費者保護處今天表示，民眾在訂房時，務必確認旅館或民宿是否合法，旅行社刊登旅遊廣告及行程表，均屬契約內容，建議消費者留存，一旦發生爭議，消費者可檢據向旅行社或主管機關申訴，維護自身權益。

消保處指出，民眾選擇國內旅遊時，訂房時建議可參考交通部觀光署「旅宿網」網站，確定該旅館或民宿是否合法，也可從旅宿業者提供的優惠方案中找好康。參加旅行團時，旅行社刊登的廣告及行程表等資料，均為契約內容的一部分，建議消費者留存，若發生旅遊行程與實際不符等爭議，消費者即可檢據向該旅行社或主管機關申訴。

至於消費者若前往觀光遊樂園時，消保處建議，消費者不妨可參考交通部觀光署建置的「台灣好樂園」網站，可比較多家觀光遊樂園春節促銷方案，出遊前，先上網查詢或注意園區入口處是否公告遊樂設施均正常運作。

隨著民眾利用春節期間出國旅遊比例提高，消保處也提醒，如為國外訂房，建議消費者儘量選擇國內合法旅行業者提供的服務，較能保障自身權益。如於國際訂房網站訂購國外旅館，若該網站未於台灣設立登記公司，消費者從境外網站訂購國外旅館，一旦發生爭議，因締約對象及履約地點均在國外，遇有爭議時，消費者要主張權益，可能需承擔較高風險。

消保處指出，與國內跟團旅遊相同，消費者參加國外旅遊團除了妥為保留旅遊行程相關資料外，出國前，若發現前往的旅遊地區發生氣候異常或政經情勢不穩，例如外交部對於旅遊地區發布紅色警示（不宜前往）、橙色警示（避免非必要旅行）等，可立即聯絡出團旅行社，研商應變措施。

一旦消費者想解約，消保處建議，可參考國外旅遊定型化契約應記載事項第13點至第15點規定向旅行社主張解約退費，並注意交通部觀光署公布的處理原則。如需旅遊諮詢，可撥打交通部觀光署免付費電話0800-011765洽詢或請求協助。

消保處表示，若因國內（外）旅遊服務產生消費糾紛，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，或向各地方政府消費者服務中心申訴，以維護自身權益。

旅行社 消費者 網站

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