快訊

財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

春節驚傳1死山難！高雄登山客爬京大山失聯 除夕尋獲遺體

春節連假使用熱水器 消防署提醒民眾應注意通風

中央社／ 台北29日電

農曆春節是家人團圓的重要時刻，使用熱水器時間增加，根據內政部統計數據顯示，去年發生一氧化碳中毒事故中，絕大多數為屋外式熱水器安裝在通風不良處，導致瓦斯燃燒不完全而引發中毒事故，內政部今天提醒民眾務必注意安全，確保家人健康平安。

根據內政部消防署統計數據顯示，去年共發生24件一氧化碳中毒事故，造成4人死亡、59人送醫，其中有21件是因為屋外式熱水器安裝在通風不良的地方，導致瓦斯燃燒不完全而引發中毒事故。

內政部指出，春節期間家中熱水器連續使用時間增加，使用屋外式瓦斯熱水器的家庭，務必檢查安裝環境，若是安裝在陽台，應避免加裝窗戶或晾曬大量衣物而阻礙通風；如果熱水器安裝錯誤，應立即委請合格技術士將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的瓦斯熱水器或電熱水器，並在改善完成前，保持室內外良好通風，降低意外發生風險。

此外，春節期間不少民眾也會釋放爆竹煙火，由於爆竹煙火含有火藥成分，具有一定危險性，內政部提醒民眾，施放時應遵守所在地直轄市、縣（市）主管機關規定，注意施放時間、地點、種類及施放方式，並應選購貼有合格標示的產品，詳閱使用說明並在空曠地點施放。未滿12歲的兒童施放爆竹煙火則需有成人陪同，且兒童禁止使用「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」的爆竹煙火，商家也不得將這類產品販售給兒童。

關於防範一氧化碳中毒的相關資訊，民眾可至內政部消防署「消防防災館」網站查詢，有關爆竹煙火的地方自治規範，可參考內政部消防署網站，或當地消防局網站查詢。

一氧化碳中毒 內政部 熱水器

延伸閱讀

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

王鴻薇質疑韌性醫療預算拿去餵「黑熊」 內政部否認

消防署：韌性醫療整備計畫增救護訓練 未納黑熊學院

百億韌性醫療預算竟有黑熊惹議 消防署：不會給黑熊學院

相關新聞

法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德許3願望：國家必能乘風破浪、勇往直前

今晚除夕夜，新北金山的法鼓山晚間舉行2025年除夕撞鐘祈福儀式，賴清德總統出席時表示，面對國際情勢及國內挑戰，他對國家未...

賴清德、蕭美琴過年全台參香發福袋 本島獨漏「2縣市」

迎接乙巳蛇年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1...

新春揮毫「龍耀蛇福」 朱立倫：國民黨繼續為中華民國打拚

農曆新年，國民黨主席朱立倫日前在中央黨部現場揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂，蛇年大吉。朱立倫表示，「龍耀蛇福」英...

藍綠聯手擱置國土法 再延6年是大開後門還是等待轉機？

朝小野大的賴政府在過去大半年歷經國會風風火火，國會改革、財劃法等鬧得不可開交，但也有些法案沒能鬧得人盡皆知，對地方選票來說是燙手山芋卻不盡然公平正義，這些法案被藍綠聯手擱置，甚至是在互相牽制中，走向未必利於未來發展的方向。國土法延後6年就是案例之一，未來勢必將帶來後遺症，危機卻也會帶來轉機。

川普將提高半導體關稅 李彥秀：民進黨政府不能再裝睡了

美國總統川普27日表示將提高電腦晶片、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅，並再次點名台灣，指98%的晶片生意都去了台灣。...

外交部急難救助資源 立院指APP與LINE功能重疊需檢討

國人出國旅遊可善用外交部急難救助資源，以應對突發狀況，立法院今年度預算評估報告指出，外交部建置「旅外安全指南」APP，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。