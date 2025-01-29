朱立倫揮毫寫春聯：持續為民服務、為台灣打拚

農曆春節，國民黨主席朱立倫日前在中央黨部現場揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂。朱立倫說，「龍耀蛇福」英文諧音「攏要serve」，新的一年國民黨會持續為全民服務，為台灣、為中華民國打拚。

朱立倫24日與國民黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等人，一起在中央黨部參加新春揮毫活動。

多名黨務主管也難得現場揮毫，江俊霆寫下「大蛇年好」；自稱「小學之後就沒寫過毛筆」的許宇甄寫下「蛇年大吉」；凌濤也寫「龍耀蛇福」獻上新年祝福。

朱立倫表示，龍年過去了，「龍耀蛇福」有多重意義，第一個意義是龍年很光耀，蛇年要幸福，另外，取英文的諧音就是「攏要serve」，國民黨要持續為民眾服務，為台灣、為中華民國打拚。