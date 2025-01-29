賴總統除夕祈福 法鼓山撞鐘

昨天是除夕，春節前南部地震頻傳，賴清德總統昨天上午循往例，前往新北市金山區承天宮參拜祈福。賴總統表示，過去他祈求闔家平安，現在則祈求國泰民安、風調雨順，且台灣境內四時無災、八節有慶。

賴清德總統結束承天宮參香後，接續前往金山慈護宮參香祈福，以及到金山分局慰勞堅守崗位的員警，最後回萬里中幅老家與鄰居敘舊拜年。晚間則到金山的法鼓山參加除夕撞鐘，凝聚十方善願與鐘聲共鳴，祈願人人平安快樂，世界和平幸福。

法鼓山表示，昨晚先由方丈和尚果暉法師與賴清德總統引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定，接著由賴總統與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前三響。第四響至第一百響，由僧團與前往撞鐘的民眾恭誦「南無靈山會上佛菩薩」及「南無妙法蓮華經」，以清淨的梵音迎新送舊，以法華的智慧化煩除惱。第一○一至一○八響，由法師們唱誦「叩鐘偈」。

最後三響再由方丈和尚及法鼓山護法總會長張昌邦代表，請前總統馬英九、觀光署長周永暉、印度台北協會會長葉達夫、考試委員鄧家基，以及社會賢達、地區首長等，一同圓滿撞鐘。

法鼓山表示，法華鐘為法鼓山園區的鎮山之寶，是全球第一座刻有整部法華經與大悲咒的青銅梵鐘，共七萬一百五十二個字，還有一幅典出法華經的「多寶塔雙佛並坐圖」。

法華鐘自二○○七年首次於除夕夜舉辦撞鐘祈福，撞響一○八聲法華鐘聲，是去除一○八種煩惱的象徵，傳遞淨化人心、淨化社會，增長慈悲智慧的圓滿祝福，開啟新的一年。

迎接乙巳蛇年，賴總統、副總統蕭美琴今天起到大年初三，將分赴全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量一元福袋；綜觀二人春節拜年行程，除了離島三縣市，幾乎全台跑透透，且彼此互補，唯獨少了南投、宜蘭二縣；蕭美琴則前往賴清德未排定前往的東部。