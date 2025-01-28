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法鼓山除夕撞鐘祈福 賴清德許3願望：國家必能乘風破浪、勇往直前
今晚除夕夜，新北金山的法鼓山晚間舉行2025年除夕撞鐘祈福儀式，賴清德總統出席時表示，面對國際情勢及國內挑戰，他對國家未來有信心，並許下三個願望，強調只要人民、政府合作、朝野和諧，國家必然能夠乘風破浪，勇往直前。
今晚撞鐘的流程，由方丈和尚果暉法師與賴清德引領大眾參與祈福法會，為國家、世界祈求和平安定。接著，禮請賴清德與方丈和尚聯同副住持果品法師、果醒法師，共同啟動法華鐘聲前3響。
第4響至第100響，則由僧團與前往撞鐘的民眾恭誦「南無靈山會上佛菩薩」及「南無妙法蓮華經」，以清淨的梵音迎新送舊，以法華的智慧化煩除惱。第101至108響，法師們會唱誦〈叩鐘偈〉。
賴清德致詞時表示，法鼓山宣傳佛法教化人心，推動公益慈善，每年更在除夕夜舉行敲鐘祈福大典，安定人心，功德無量，對社會貢獻非常大，他僅代表全國人民向法鼓山表達最大的敬意。
賴清德指出，當前國際情勢險峻，國內也充滿挑戰，但他對國家未來深有信心，佛陀說有願就有力量，願有多大力量就有多大，今天是除夕夜，大家在法鼓山共同敲響法華鐘108聲響，表示掃除108種煩惱跟克服108種挑戰，只要政府和人民合作，朝野和諧，社會團結一心，國家必然能夠乘風破浪，勇往前進。
賴清德說，在今晚他代表全國人民許下三個願望，一願風調雨順，物富民豐，百業興隆，人民安居樂業；二願國泰民安，台灣無災無難；三願印太穩定，世界和平。今晚過後就是新的一年開始，他也利用難得的機會跟全國人民拜年，祝大家新年快樂，蛇年行大運。
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