快訊

川普拋調高半導體關稅…驚動總統府！發言人：持續關注美方政策

子女不想生、含飴弄孫變奢求 嬰兒潮世代如何化解遺憾

黃國昌年夜飯沒大魚大肉感嘆「嗚嗚」 蔡壁如拍影片拜年

中央社／ 台北28日電
台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。圖／取自黃國昌臉書
台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。圖／取自黃國昌臉書

農曆除夕，相較大部分人年夜飯大魚大肉，台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。黨主席補選對手蔡壁如也透過臉書拜年，感謝支持者陪她迎接每個挑戰。

政治人物在農曆春節也沒閒著，無論是中央或地方級民意代表，不但在社群媒體上向支持者拜年，行程也滿檔，拜年拜廟不得閒。台灣民眾黨主席年後補選，2月15日線上投票，兩位候選人黃國昌和蔡壁如也在臉書上和民眾互動。

瘦身中的黃國昌在社群媒體上分享2張照片，左邊一張是標準年菜的照片，標註「別人的年夜飯」，右邊一張則是蔬食健康餐，則標註「我的年夜飯」，並感嘆：「飲控中嗚嗚，大家年夜飯都吃什麼？」

蔡壁如則拍影片拜年，感謝支持者陪她迎接每一個挑戰，未來新的一年，要繼續一起努力，為這塊土地的進步與幸福，帶來更好的改變。

年夜飯 拜年 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

延伸閱讀

北所外小草圍爐陪柯文哲 黃國昌現身痛批賴政府司法追殺

主席補選之爭…蔡壁如兩天連發3文：民眾黨之母 我承受不起

影／民眾黨選黨魁…蔡壁如「拒親痛仇快」 江和樹開酸：演戲

民眾黨主席補選連署蔡壁如、黃國昌差距大 他籲靜待選舉結果

相關新聞

賴清德、蕭美琴過年全台參香發福袋 本島獨漏「2縣市」

迎接乙巳蛇年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1...

黃國昌年夜飯沒大魚大肉感嘆「嗚嗚」 蔡壁如拍影片拜年

農曆除夕，相較大部分人年夜飯大魚大肉，台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。黨主席補選對手蔡...

台灣處AI浪潮 國民黨籲引入優質人才：否則陷入「智慧殖民」

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek異軍突起，國民黨今日表示，AI競爭加劇，台灣要妥善處理地緣政治壓力與能源...

川普拋調高半導體關稅「點名台灣」 總統府回應了

美國總統川普將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅。總統府發言人郭雅慧今日表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助...

他指DeepSeek被問敏感問題鬼打牆 網：還以為是國台辦發言人

中國大陸新創公司DeepSeek以低成本推出高性能AI模型震驚矽谷，引起國內外討論。百萬網紅「Cheap」今天在臉書表示...

法鼓山今除夕夜直播撞鐘跨年 賴清德、馬英九將出席

今天是除夕，位於新北金山的法鼓山，將於今晚9時30分至翌日凌晨12時30分，將直播2025年除夕撞鐘，凝聚十方善願與鐘聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。