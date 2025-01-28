黃國昌年夜飯沒大魚大肉感嘆「嗚嗚」 蔡壁如拍影片拜年

農曆除夕，相較大部分人年夜飯大魚大肉，台灣民眾黨代理主席黃國昌發文秀出自己的蔬食餐，感嘆正在飲食控制中。黨主席補選對手蔡壁如也透過臉書拜年，感謝支持者陪她迎接每個挑戰。

政治人物在農曆春節也沒閒著，無論是中央或地方級民意代表，不但在社群媒體上向支持者拜年，行程也滿檔，拜年拜廟不得閒。台灣民眾黨主席年後補選，2月15日線上投票，兩位候選人黃國昌和蔡壁如也在臉書上和民眾互動。

瘦身中的黃國昌在社群媒體上分享2張照片，左邊一張是標準年菜的照片，標註「別人的年夜飯」，右邊一張則是蔬食健康餐，則標註「我的年夜飯」，並感嘆：「飲控中嗚嗚，大家年夜飯都吃什麼？」

蔡壁如則拍影片拜年，感謝支持者陪她迎接每一個挑戰，未來新的一年，要繼續一起努力，為這塊土地的進步與幸福，帶來更好的改變。