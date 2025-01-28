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台灣處AI浪潮 國民黨籲引入優質人才：否則陷智慧殖民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
人工智慧（AI）新創公司DeepSeek異軍突起，國民黨今日表示，AI競爭加劇，台灣要妥善處理地緣政治壓力與能源困境才能更上層樓。台灣在面對AI浪潮過程，若仍然因循守舊，無法快速引入跳脫窠臼的優質人才，積極應對AI競爭，恐陷入「智慧殖民」的窘境。圖／取自中國國民黨臉書
人工智慧（AI）新創公司DeepSeek異軍突起，國民黨今日表示，AI競爭加劇，台灣要妥善處理地緣政治壓力與能源困境才能更上層樓。台灣在面對AI浪潮過程，若仍然因循守舊，無法快速引入跳脫窠臼的優質人才，積極應對AI競爭，恐陷入「智慧殖民」的窘境。圖／取自中國國民黨臉書

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek異軍突起，國民黨今日表示，AI競爭加劇，台灣要妥善處理地緣政治壓力與能源困境才能更上層樓。台灣在面對AI浪潮過程，若仍然因循守舊，無法快速引入跳脫窠臼的優質人才，積極應對AI競爭，恐陷入「智慧殖民」的窘境。

國民黨表示，美國總統川普在上任第二天，就有了擬投資5000億美元的「Stargate」 AI 基礎建設計畫；前幾天，中國大陸的幻方量化也推出媲美 OpenAI 最先進的語言模型「DeepSeek R1」，震驚全球。

國民黨指出，人工智慧已成全球競爭焦點，台灣身處地緣政治的中心，面對美國與中國大陸的競爭，台灣在晶片及伺服器製造的關鍵地位，讓我們站在風口，但也更須小心應對，慎防懷璧其罪。

國民黨提到，川普近期宣示將針對台灣晶片產業加徵關稅，在R1模型發布之後，也盛傳美國政府開始要調查台積電的晶片流向。在此要呼籲，台積電是台灣競爭力的重要基石，面對美國的種種壓力，我國的經濟部及外交部，應該與台積電站在一起，妥為向美方溝通，切勿讓台積電的權益受到傷害。

國民黨提醒，世界各國已將 AI 算力視為國力象徵，但沒有充足且穩定的能源供應，建置算力只是空談。過去幾年執政黨不斷虛耗在意識形態，堅持錯誤的能源政策，對核電在AI時代的重要性視若無睹。缺電讓有意投資算力中心的產業綁手綁腳，早已是眾所周知的事實。

國民黨表示，近年AI競爭的過程，給予世界最大的啟示仍是人才的引入，台灣在面對AI浪潮過程，如果仍然因循守舊，無法快速引入跳脫窠臼的優質人才，積極應對AI競爭，恐陷入「智慧殖民」的窘境，這是不願意見到的狀況。

國民黨總結，面對全球AI競賽的關鍵時刻，台灣必須以更宏觀的戰略眼光，重新思考能源政策與產業布局。不能再讓意識形態凌駕專業判斷，而是要務實面對能源轉型的挑戰。唯有確保穩定的電力供應，加上審慎的國際戰略定位，才能讓台灣在美中AI競爭中站穩腳步，持續發揮關鍵影響力。

台積電 國民黨 美國

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