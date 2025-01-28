川普拋調高半導體關稅 總統府：持續關注美方政策
美國總統川普將提高電腦晶片、半導體等的進口關稅。總統府發言人郭雅慧今日表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏。未來將持續關注美方政策。
川普27日與共和黨籍眾議員於佛州邁阿密開會，並於晚間發表談話。川普表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵等課徵關稅。談及晶片時，川普提到台灣，認為有98%的晶片生意都去了台灣。
郭雅慧表示，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏。未來將持續關注美方政策，保持緊密聯繫與合作，共同面對全球各項挑戰，助益台美雙方產業與國家利益持續穩健發展，在既有基礎上繼續強化台美關係。
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