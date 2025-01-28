賴清德、蕭美琴過年全台參香發福袋 本島獨漏「2縣市」

迎接乙巳蛇年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福，並發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1元福袋；而綜觀2人春節拜年行程，除了離島3縣市，幾乎是全台跑透透，但卻少了南投、宜蘭2縣市。

賴清德大年初一（29日）在台北、新北、基隆、台南4縣市，上午6時45分龍山寺、7時25分大龍峒保安宮、8時25分萬里忠福宮、9時萬里昭靈宮、10時20分基隆慶安宮、11時35分竹林山觀音寺，下午1時30分天壇天公廟、3時5分西港慶安宮、16時25分新營太子宮。

大年初二（30）日則連跑屏東、高雄、新竹市、新竹縣、桃園5縣市，上午9時東港東隆宮、10時10分屏東慈鳳宮、11時20分新大港保安宮，下午2時20分香山財神廟、3時20分新豐池和宮、4時30分中壢仁海宮。

大年初三（31日）則到台中、彰化、雲林、嘉義市4縣市，上午9時10分豐原慈濟宮、10時10分台中樂成宮、11時30分鹿港天后宮，下午2時10分西螺福興宮、3時30分四湖參天宮、5時嘉義大天宮；3天跑了13縣市共21間宮廟。

而蕭美琴初一在台中、彰化，上午10時20分大庄浩天宮、11時30分草湖太子宮，下午2時彰化開化寺、3時員林圳安宮；初二上午9時30分嘉義新港奉天宮、10時30分璿宿上天宮，下午1時30分台東天后宮，3時5分花蓮天鼎宮。

初三則回到雙北，上午9時30分關渡宮、10時40分板橋接雲寺、11時40分桃園景福宮，下午2時50分苗栗白沙屯拱天宮；3天跑了9縣市12間宮廟。綜觀，賴、蕭2人春節行程也能看出互補，由蕭美琴前往賴清德未排定前往的東部。

只不過，賴、蕭2人新春參拜行程雖有互補，但全台6直轄市、13個縣、3個市，除了澎湖、金門、馬祖等離島3縣市，幾乎是全台跑透透，可本島唯二少了南投、宜蘭2縣市，也讓想領取總統府限量1元福袋的民眾，難免有些失望。

賴清德總統大年初一將到台北、新北、基隆、台南4縣市9間廟宇新春參拜，並現場發送限量1元福袋。圖／取自賴清德臉書 賴清德總統大年初二將到屏東、高雄、新竹市、新竹縣、桃園5縣市6間廟宇新春參拜，並現場發送限量1元福袋。圖／取自賴清德臉書 賴清德總統大年初三將到台中、彰化、雲林、嘉義市4縣市6間廟宇新春參拜，並現場發送限量1元福袋。圖／取自賴清德臉書