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他指DeepSeek被問敏感問題鬼打牆 網：還以為是國台辦發言人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「Cheap」表示，這些AI有著鮮明的「中國特色」，例如問到敏感問題，就會不斷鬼打牆「一中原則」。圖／取自「Cheap」臉書
「Cheap」表示，這些AI有著鮮明的「中國特色」，例如問到敏感問題，就會不斷鬼打牆「一中原則」。圖／取自「Cheap」臉書

中國大陸新創公司DeepSeek以低成本推出高性能AI模型震驚矽谷，引起國內外討論。百萬網紅「Cheap」今天在臉書表示，賣點是低成本、高效率，但這些AI有著鮮明的「中國特色」，例如問到敏感問題，就會不斷鬼打牆「一中原則」。

「AI也是人教出來的」，Cheap表示，其實AI跟人一樣，都是老師教出來的，AI的訓練數據就像是教科書，如果教科書充滿特定觀點，AI自然會學到奇怪的知識，「就像我們黨國時代的教科書一樣」。如果老師強調背誦，學生就會變得擅長記憶和重複。如果老師強調批判性思考，學生則會學會靈活分析，如果AI注重「一中原則」，AI就會一直跟你鬼打牆「台灣是中國的」。

Cheap表示，AI的開發者也像是黨國時代的「教官」，確保AI不會亂講話，會通過設置「過濾器」或「評分標準」，篩選出不符合規範的內容，特別是敏感話題，避免講錯話被抄。如果DeepSeek不談政治，叫它去處理其他東西，還是很強，尤其它的訓練資料是中文，某些問題可能比ChatGPT更強，像是問它什麼詩詞曲賦、之乎者也，而且現在不用錢，不得不承認，這支AI真的很強。

其他網友表示，「AI還會愈想愈不對，自動收手」、「問美麗島事件也是想一下後就收手」、「Deepseek有一半的算力都在政治自覺上面」、「不說他是AI，我還以為是國台辦發言人」、「DeepSeek用超低訓練成本DeepSeek-R1嚇壞一眾廠商，但是DeepSeek-R1是開源的，所以我認為等一眾廠商逆向學習的過程結束，Deepssek的優勢將會大為降低，但是名氣打出來了」、「AI一本正經胡說八道也是很需要解決的問題，這方面目前還無解。這個機器人是很厲害了，不過不代表AI發展到終點了」、「DeepSeek很強，但一談政治就開始鬼打牆」、「便宜治百病」。

Cheap DeepSeek 教科書

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